草薙素子遇上傀儡師？Razer 發表未來系概念穿戴裝置 Project Motoko 致敬《攻殼機動隊》｜CES 2026

草薙素子遇上傀儡師？Razer 發表未來系概念穿戴裝置 Project Motoko 致敬《攻殼機動隊》

每次都要在 CES 上推出一些探索類產品的 Razer，今年帶來了極具話題性的概念穿戴裝置 Project Motoko。其名稱源自《攻殼機動隊》的主角草薙素子（Kusanagi Motoko），內部結合了遊戲與 AI 穿戴技術，設計初衷是要「模糊遊戲耳機與日常 AI 裝備的界線」。

採用 Qualcomm 技術，支援即時識別功能

Project Motoko 搭載 Qualcomm Snapdragon 晶片，配備一對位於使用者視線水平的第一人稱視角鏡頭，支援即時物體與文字辨識，同時擁有比人眼更寬闊的感知範圍。

廣告 廣告

同時它還採用了多點陣列麥克風，能捕捉近距離與遠距離聲音，令使用者無論身處遊戲或真實世界，都能清晰收音、保持聯繫。

Razer Project Motoko

AI 助理融合生活與娛樂

Razer 行動主機部門全球主管 Nick Bourne 表示：「Project Motoko 不只是一個概念，是我們對未來 AI 及穿戴式運算的願景。透過與 Qualcomm 的合作，我們希望打造一個能強化玩家體驗、又能無縫融入日常生活的平台。」

除了環境感知功能外，Project Motoko 還能變身為可穿戴型 AI 助理。它兼容多款 AI 模型，包括 Grok、OpenAI 及 Gemini 等主流平台。

暫無上市計劃，展示未來想像

暫時來說，Project Motoko 仍屬於純概念裝置，Razer 尚未公開任何商業化計畫。不過，CES 一向是展示創新與未來想像的場合，而 Razer 作為深受玩家喜愛的電競品牌，今次嘗試跨足 AI 穿戴技術領域，無疑令外界對品牌的發展方向多添一分期待。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk