草蜢婚禮式記者會讀誓詞咀嘴 林老闆送金器 周潤發古天樂張學友Tyson拍片撐開騷感驚喜

草蜢將於4月28至5月3日在紅館舉行一連六場「Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026」 ，昨日（3/2）於舉行盛大記者會公布喜訊，寰亞集團老闆林建岳博士、逾百傳媒、歌迷和贊助夥伴出席，非常熱鬧。現場布置成浪漫婚禮，林盛斌（Bob）擔任司儀，播出成長片段後，穿著白色禮服的草蜢手拖手進場，嘉賓向他們撒花瓣。在台上宣讀誓詞、簽紙、交換象徵結婚40周年的紅寶石巨型戒指、祝酒和切蛋糕，三子更即興互嘴，全場尖叫！

草蜢表示非常感激老闆林建岳博士一直以來鼎力支持，而林博士表示對他們「由細睇到大」，欣賞其毅力和為香港人帶來歡樂，合作愉快近20年，並送上份量十足的金器為賀禮，他向本月6日生日的蔡一傑送上金壽桃、上個月生日的蔡一智送上金帆船、剛好在演唱會尾場（3/5）生日的蘇志威送上金馬，祝福他們健康如意。

成軍超過40年，草蜢感恩由屋邨仔走到世界各地，代表香港宣傳廣東歌，考慮以「不使用樂器最長壽跳唱組合」名義申請「健力士世界紀錄」，全場歡呼。蔡一智說：「草蜢呢個名改得好，因為『草蜢』只會向前跳！」蔡一傑補充：「而且『草蜢』好似變形蟲咁，適應力強！」他們又笑言團名Grasshopper諧音「Grass Oppa」，早已注定是萬人迷。

圈中好友陳慧琳、古天樂、周潤發、庾澄慶、林峯、鄭丹瑞、任賢齊、楊千嬅、張學友、張智霖、陳小春、Tyson Yoshi等拍片支持，草蜢表示好驚喜。蔡一傑說：「當年新人獎係發哥頒俾我哋，佢睇住我哋呢40年嘅發展！而當年參加歌唱比賽，就由旦哥（鄭丹瑞）介紹我哋出場，佢睇住草蜢點樣入行、點樣去搏，知道晒我哋走過嘅高山低谷。有呢啲前輩睇住我哋，真係好溫暖。」

