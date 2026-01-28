草蜢巡唱終極尾站阿智傑少調換咪巧妙執生 專屬版encore從頭loop 寓意三子永不停步

焦點

香港跳唱天團草蜢為期4年，於全球15個地方舉行「RE : GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，日前在廣州體育館舉行終極尾場，座無虛席，全場high爆。期間台上蔡一智和蔡一傑發生「調換咪」小插曲，兩兄弟巧妙化解，有驚無險。寵粉草蜢更將演唱會重頭loop作為終極encore，寓意他們「永不停步」精神，為巡唱留下難忘回憶。

開騷前，草蜢三子非常敬重的已故前輩羅文，其兩位家姐前來捧場，兩特意到後台為草蜢送上禮物打氣，三子以極具紀念價值的親筆簽名「演唱會通行證」作回禮，氹得她們非常開心，高呼：「好鍾意！」

廣告

草蜢以一連串勁歌熱舞為演唱會揭開序幕，《華麗舞台》、《三分鐘放縱》等名曲前奏一響，全場觀眾站起來，揮動螢光棒又唱又跳，氣氛高漲。唱到《紅唇的吻》時發生了「調轉咪」的小插曲，事後傑少親述當時情況：「我哋兩兄弟支咪竟然調轉咗！我一唱嘅時候發現（耳機）聽唔到自己把聲。」阿智補充說：「我唱嘅時候（耳機）冇咗聲，我估究竟我支咪去咗蔡一傑定蘇志威度，然後發現蔡一傑個眼神好奇怪，於是我就跳咗上佢個台度。」傑少激動笑說：「你唔知係我咩？我已經打晒眼色畀你喎！」兩兄弟以一個華麗轉身，巧妙地交換咪，執生過程流暢自然，連在旁的蘇志威表示毫不知情，非常搞笑。

演唱會尾聲，草蜢演唱《世界會變得很美》時，全場歌迷亮起手機燈，一片星海，場面震撼又感人。由於演唱會歌單需要事前報批，所以未能即興演唱歌迷點唱的歌曲，阿智抱歉說：「要同廣州嘅觀眾講聲『寶貝對不起』，你哋想點唱嘅歌，喺社交平台話畀我哋知，4月尾香港紅館演唱會唱畀你哋聽。」寵粉的草蜢不讓歌迷失望，閃出妙計，決定將演唱會開場逾10分鐘的勁歌熱舞部份，再跳唱一次送給在場歌迷，作為「終極encore」！阿智高呼：「從頭再嚟過，真真正正嘅Encore，草蜢嘅文化就係永遠Non-stop，成個Tour呢四年入面未見過呢個場面。」

歷時4年的「RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」圓滿結束，三子坦言非常不捨。傑少感慨說：「呢幾年發生咗好多事，疫情、我入院做開腦手術，但所有嘢都過去，我希望個個都身體健康，我祝我所有朋友幸福快樂。『RE：GRASSHOPPER演唱會』每一站都玩得好開心，好多畫面好唔捨得，每位觀眾嘅笑容、激動嘅反應都印喺我腦海入面。」蘇志威最不捨的是演唱會歌衫：「每套衫都好靚，演唱會完咗之後唔會再着，會將佢哋保留喺屋企，將來可以有一個展覽，展現返歷年演唱會嘅衫。」阿智透露唱《Framily》時一度鼻酸，但為了保持形象強忍淚水，他說：「見到樂迷咁熱情真係好感動，40年你哋都咁支持我哋，仲唔係我哋嘅《Framily》。」

隨着「RE：GRASSHOPPER演唱會」的完結，草蜢便要立即開始籌備4月28日至5月3日假紅磡香港體育館舉行「Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026」。傑少透露：「二月頭開始有好多宣傳，好多工作排山倒海咁嚟，大家密切留意我哋嘅動向。」阿智表示：「過咗今晚嘅慶功宴，我哋就要收拾心情，將難離難捨嘅心情先擺入保險箱，四月紅館見！」

