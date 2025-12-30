草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

香港天團草蜢日前於馬來西亞雲頂雲星劇場舉行「草蜢RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會2025－馬來西亞站」，元旦將至，三子將演唱會化身成跨年倒數派對般傾力演出，全場座無虛席、氣氛熾熱，樂迷更蜂湧到台前爭相與草蜢握手，又唱又跳提早迎接2026年。巡唱來到尾二站，三子大感不捨，預告推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，讓樂迷重溫每個精彩時刻，發佈會將於1月4日（星期日）於香港的圍方舉行。除此之外，草蜢還相約大家明年四月紅館見！



草蜢以一連串快歌為演唱會揭開序幕，《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》等名曲前奏一響，全場樂迷立即站起來，手拿螢光棒跟着節奏盡情搖擺，氣氛高漲。他們又獻唱新歌《老的辣》，蔡一智（阿智）感性表示：「呢首歌請到Wyman（黃偉文）填詞，佢話我哋喺台上已經40年，經歷過好多風風雨雨，但經歷咗咁多風雨，愈老就愈辣，送畀大家《老的辣》。」蔡一傑（傑少）續說：「草蜢今年入行40年，一隊組合要行40年並不是易事。明年四月就會喺紅館舉行我哋40周年全新嘅演唱會，到時大家一定要嚟睇我哋！」全場報以熱烈掌聲和尖叫聲回應。



草蜢Encore後樂迷依然意猶未盡，寵粉的三子加插點唱環節，更應樂迷要求獻唱《怎麼天生不是女人》以及師傅梅艷芳的經典金曲《夢伴》，音樂一響，三子拿起Mic Stand合拍地跳唱，傑少說：「好開心可以唱阿梅嘅歌，全場歡眾起晒身一齊跳。諗返起同阿梅一齊周遊列國登台，瞇埋眼都識唱、識跳，動作、歌詞已經入晒血。」接着，一名男樂迷情深款款點唱《永遠愛著你》，更獲邀上台與草蜢合唱。這位男樂迷原來是唱得之人，一開口即贏盡掌聲，非常厲害。阿智笑說：「佢搶咗我支咪嚟唱，估唔到真係幾勁！」



另外，來到盛產榴槤的馬來西亞，阿智和蘇志威（蘇老闆）一到埗即品嚐D24、貓山王等等不同品種的榴槤，兩位吃得津津有味大讚齒頰留香，「榴槤小隊」卻獨欠傑少一人。傑少透露因生病近一星期，為免影響演出必須戒口，他說：「好驚開唔到聲，呢幾日仲係好唔舒服，今日演出順利，好開心！歌迷真係勁，連我感冒都可以唱返開把聲，多謝你哋！我呢幾日忍住唔同人講嘢，又唔敢飲凍嘢、唔敢食生果，因為唔食得生冷嘢，你哋個個喺度食榴槤，我好想食又唔食得，幾忍得口。」阿智笑說：「馬來西亞觀眾真係好熱情，佢哋嘅掌聲同尖叫聲令你啲病都走埋。」三子大讚馬來西亞樂迷「誇啦啦」，深深被他們的熱情所打動。



橫跨四年的「草蜢 RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會」來到尾二站，阿智坦言非常不捨，說：「由2022年香港紅館出發，仲有明年一月最後一場，好唔捨得，做一場冇一場，我哋三個都好滿意、好鍾意『RE:GRASSHOPPER演唱會』嘅內容。」蘇老闆同意說：「聽到好多歌迷嘅Feedback都話好鍾意！」傑少隨即帶來好消息，預告將推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，他興奮說：「 可以睇返好多呢個演唱會唔同嘅點滴，大家一定要密切留意！」阿智表示：「當你掛住草蜢時，就可以拎呢隻藍光碟出嚟回味『RE:GRASSHOPPER』嘅旅程，知道好多歌迷去咗好多唔同地方支持我哋，非常感謝大家喺過去幾年鼎力支持我哋呢個Tour。我哋會好好享受最後一站，然後出年四月有一個全新演出！」草蜢約定大定明年1月24號於廣州體育館「RE:GRASSHOPPER」巡唱尾站，以及四月於紅館相見。

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟

草蜢雲頂開騷化身跨年派對氣氛High爆 巡唱歷時4年 近尾聲感不捨 預告推出演唱會藍光碟