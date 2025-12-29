草蜢雲頂騷賀出道40年 唱梅艷芳名曲感動全場

【on.cc東網專訊】組合草蜢近日現身馬來西亞雲頂開騷，3子貫徹勁歌熱舞震撼全場。出道40年他們的金曲可謂一籮籮，《半點心》、《忘情森巴舞》及《寶貝對不起》等名曲旋律響起，台下反應熱烈，成功勾起全場回憶殺。他們更呼籲歌迷站起來，跟隨節奏盡情搖擺，將氣氛推向高潮。

成員蔡一傑接受切除腦腫瘤手術後經過休息已回復狀態，近期已完成多場演出，今次雲頂開騷全程唱跳也沒喘氣，他更主動提到患病經歷，在獻唱《暫停•開始過》前不禁謂﹕「遇到事情，就好像這首歌，先『暫停』再『開始』。」正能量發言引來全場喝采。期間草蜢又獻唱新歌《老的辣》，3子感慨表示：「娛樂圈組合能走過40年，實在難得。明年香港紅館40周年演唱會將是全新企劃，為了籌備我們每兩周就開會，很辛苦的，你們（粉絲）一定要來啊！」

廣告 廣告

是晚演唱會唱足3小時，encore後依然意猶未盡，其後有歌迷點唱梅艷芳的《將冰山劈開》，3子經一番議論後改唱《夢伴》，蔡一傑更感慨說﹕「阿姑（梅艷芳）在天上看着，大家一起唱一起跳吧。」明天（30號）便是梅艷芳逝世22周年，這一幕感動全場，亦成為動人的致敬時刻，引發熱議。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】