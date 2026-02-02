荒島囚救開映吸金2000萬美元 北美票房第1

【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」

now.com 體育 ・ 10 小時前