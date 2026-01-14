荔景祖堯邨低層單位火警 70 歲老翁死亡 點艾草失火︱Yahoo

【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」 該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。 她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。 她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」 她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行

香港動物報 ・ 1 天前