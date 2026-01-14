跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
荔景祖堯邨低層單位火警 70 歲老翁死亡 點艾草失火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】荔景祖堯邨發生致命火警。今日（ 14 日）中午 12 時，警方接報指祖堯邨啟謙樓一個低層單位冒煙起火，消防員到場後開喉灌救，約 18 分鐘後將火救熄，一名年約 70 多歲的男子被發現倒斃在單位內。
火警發生期間，部分居民自行疏散到大廈外暫避，警方表示毋須進行大規模疏散。消防員隨後封鎖涉事樓層的樓梯範圍以處理遺體，警方及消防仍在現場調查確切的起火原因。
消防指，涉事單位約 400 尺，起火是約 60 尺的睡房，今次出動 13 輪消防車、3 輛救護車，合共 71 名消防及救護人員，在 10 分鐘後完成滅火。消防指，根據死者家人資料，死者近日行動不便，且有消艾草的習慣，在睡房中亦找到燃燒中的艾草，相信事件起因無可疑，
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
麗城花園男子飛墮泳池 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今晨(13日)11時02分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，由保安員發現報案。救援人員接報到場，救起姓林(79歲)事主，經檢驗證實當場死亡。警員經初步調查，相信從上址一單位墮下。警員於現場有檢獲遺書，事主死因有待on.cc 東網 ・ 1 天前
青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
啟德地盤男工被水缸壓斃 勞工處發暫時停工通知書 兩年7宗吊運意外釀5死｜Yahoo
啟德一個地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。勞工處高度關注，即時派員到場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止在地盤內使用流動式起重機進行吊運工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
何伯何太互毆案申法援同被拒 何太稱遭「黑粉」攻擊明言無錢會自辯
何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今(13日)於區域法院再訊。法官陳廣池將案押後至3月17日再提訊，其間兩人續准保釋。am730 ・ 1 天前
嘉湖山莊兩女被潑腐蝕性液體 七旬翁涉施襲後吞大量藥物昏迷 三人送院｜Yahoo
天水圍嘉湖山莊會所有兩名女子被潑腐蝕性液體受傷，一名七旬老翁被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
35歲男隨機砍殺七旬漢 稱受「天狼星人」指示求減責 官指手法兇殘囚終身
35 歲無業男涉 2021 年 8 月，在屯門遊樂場涼亭，用斧頭隨機砍殺七旬漢，並在警誡錄影會面中，稱受「天狼星人」指示殺人。他否認謀殺罪受審，陪審團早前一致裁定罪成，周三（14 日）在高等法院被判終身監禁。法庭線 ・ 1 小時前
黎智英案第二日求情｜辯方：《蘋果》高層角色有限 量刑分級應屬次一級 官押後判刑
壹傳媒創辦人黎智英早前被裁定勾結外力等 3 罪成，連同認罪 8 人，周二（13 日）在西九龍裁判法院（暫代高院）完成兩日求情，案件押後判刑。 是日主要處理 5 名前《蘋果》高層的求情，辯方強調，各人角色有限，希望法庭量刑時可考慮個人行為，指陳沛敏、林文宗、馮偉光的刑罰，應定為較輕一級，即判囚 3 至 10 年以下；楊清奇、羅偉光一方則沒提及分級。法庭線 ・ 1 天前
土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件 鄰居指男子自行更換石油氣樽點煙引起
【Now新聞台】土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件，跳出窗口墮街的男子仍然危殆。鄰居指，該男子自行更換石油氣樽，之後點煙引起爆炸。鄰居謝先生：「炸成這樣了，這個鎖頭都壞了，震到個門檻都鬆了。」爆炸發生後一日，事發單位旁的住戶都受到不同程度影響。謝先生：「沒有啊，沒有電，現在沒有電。」謝先生就住在事發單位旁，指這是「一開五」的劏房，爆炸發生時他在房內，現在回想都心有餘悸。謝先生：「『呯』一大聲，我穿好衣服要出來的時候，我的房間門被破壞，卡住了，鎖頭拔不了出來，我走不了出來，出面有煙一直出來。我自己撞門一直撞，鬆了便衝出來。」另一位鄰居則稱，事發單位只有該男子居住，相信事件是不當使用石油氣所致。陳女士：「他自己說他拔了一條管，他要自己換石油氣，可能他不懂，拔了管，氣體便走出來，之後他又點煙食，房間、窗、門都關了，一點便爆炸。一向都用石油氣，因為這幢大廈都沒有煤氣，我都寫信到市建局，說這裡60多年了，好心你重建。」現場是北帝街43至45號，周一晚上近7時多人報案稱該唐樓單位爆炸傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院。警方指事件起因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
土瓜灣唐樓爆炸 男住戶換石油氣疑甩喉漏氣食煙釀禍 (更新)
土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。am730 ・ 1 天前
啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治
【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，一名工人懷疑被水缸擊中，送院後證實不治。 33歲巴基斯坦工人要氧氣罩協助呼吸，由救護車送去伊利沙伯醫院。現場是啟德德高道一個地盤，下午一時許，事主在地盤吊運一個水缸時，水缸突然由高處墮下，他走避不及被擊中受傷，工友發現報警。勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
廉署起訴啟聾學校前教師詐騙教席
【Now新聞台】廉署起訴啟聾學校前教師，涉詐騙政府資助特殊學校教席。 被告游昇浩是路德會啟聾學校前助理教師。他涉於2022年7月底至2023年12月初任職學校教師期間，沒有向學校披露他正接受廉署刑事調查及被刑事檢控，意圖詐騙而誘使學校不暫停其職務以及沒終止聘任他，被控3項欺詐罪，周四在西九龍裁判法院答辯。#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
10港客遊北海道旭岳迷路 全部安全下山1人現低溫症
【on.cc東網專訊】日本傳媒周三（14日）報道，10名來自香港的遊客周二（13日）下午在北海道東川町旭岳迷路，其中一人出現體溫過低症狀。on.cc 東網 ・ 5 小時前
帶狗行山遭男子持石頭威嚇指罵 狗主：驚狗不代表可以傷害動物
【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」 該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。 她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。 她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」 她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行香港動物報 ・ 1 天前
南韓統一教面臨瓦解 宗教界促取締 李在明認同：已對社會造成嚴重傷害｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屢陷「政教勾結」醜聞的「統一教」（世界和平統一家庭聯合會）在南韓面臨瓦解，早前被稱為「真母」的韓鶴子涉向前總統尹錫悅夫人金建希等人行賄，正被警方立案調查。南韓多個主要宗教團體領袖近日呼籲，應取締包括統一教等「非法、異端宗教組織」，總統李在明（Lee Jae Myung）周一（12 日） 在首爾青瓦台與各代表會面時表示認同。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」
若然大家無法在情人節正日慶祝，其實也不用擔心。事關一年原來有14個情人節，而且每個月都有特別意思，情侶們喜歡何時慶祝都沒有問題！就算是單身人士，都有一個專屬情人節，可以與朋友大肆慶祝！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
本地｜立法會大會 李家超：宏福苑大火 不論是基層或高層都會懲處
新一屆立法會召開首次大會，行政長官李家超向大會發言，指會聆聽議員意見，確保行政立法良性互動。 行政長官李家超表示：「第八屆立法會任重道遠，政府及立法會要做的工作很多。處理火災後支援及重建是即時的工作，同時我們要拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生。我希望議員履行治港重任中，勇於承擔，在反映民意過程中，不是隨波逐流，會帶領市民，為他們提供正確資訊及事實，過濾錯誤訊息，發揮治理者的影響力。我樂意聽取意見，包括議員認同或不認同政府的意見。議員不認同政府政策時請指出問題，並提出建議，我們會重視及認真考慮。」 就宏福苑火災跟進工作，李家超表示，已帶領政府團隊全速推進各項支援和善後工作，成立三個工作組，全力調查支援和善後工作，警務處拘捕16人涉嫌誤殺、拘捕6人涉嫌欺詐，廉政公署拘捕14人，涉嫌貪污舞弊。針對良莠不齊的棚網，發展局指令棚網即時下架，改革審批和檢測制度。 他說緊急支援和募捐小組以及應急住宿安排工作組，由兩位副司長分別主持，積極統籌各個局和部門為災民提供快速支援，政府成立的大埔宏福苑援助基金已籌集43億元，並為災民發放各類津貼和補助，亦透過一戶一社工為居民提供支援和一站式服務。 他指，為查明事Fortune Insight ・ 4 小時前
土瓜灣唐樓疑石油氣爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，窗框及支架跌落馬路，玻璃散落一地。警員及消防到單位調查，中電亦有派員上樓。事發在北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響，現場消息稱懷疑石油氣爆炸。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，臉部蓋上敷料。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適
【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。 網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前