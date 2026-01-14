荔景祖堯邨啟謙樓單位起火，一老翁當場死亡(葵青區議員黃俊揚FB)

荔景發生火警。今日（14日）中午12時41分，警方接報荔景祖堯邨啟謙樓5樓一單位起火，消防員到場18分鐘後將火救熄，在起火單位內發現一名70多歲老翁，但他已當場死亡，經調查初步懷疑是燃點蚊香燒着其他雜物引起火災。

據了解，起火單位住有一對夫婦，街坊指連日來未有見過男事主，詎料他在火警中喪命。消防員圍封涉事樓層樓梯範圍處理遺體，其他居民街坊疏散到大廈外暫避。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003472/荔景祖堯邨單位起火一老翁亡-疑點蚊香燒雜物肇禍?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral