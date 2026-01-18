螢幕擷取畫面 2026 01 18 213612

今日（18日）上午約11時，警方接獲途人報案，指荔枝角青山道休憩處的一張長凳上，一個袋子突然起火。消防人員接報到場，迅速將火勢撲滅，事件中並無人員受傷，亦毋須進行疏散。

消防經初步調查後，認為火源並非自然起火，事件存在可疑。警方其後將案件列作縱火案，並交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。至目前為止，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004580/荔枝角休憩處袋子突起火-消防撲熄無人傷-警方列縱火案?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral