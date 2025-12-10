荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

仙八色鶇又名八色鳥，是香港夏候鳥，因習性在叢林覓食而較難發現，近日現身荔枝角公園的這隻仙八色鶇吸引大量鳥友圍拍。 （Franky Kwok / 「香港鳥攝研究所 HKBPI」facebook 專頁 ）

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

漁署：右翼似乎未能正常摺合

愛協表示，該會督察於上周四首次接獲通報，表示懷疑有人在荔枝角公園利用食物利誘一隻仙八色鶇以便拍攝照片。其後愛協共四次派員到場視察，期間觀察到該雀鳥右側翅膀受傷。愛協希望能為鳥隻提供專業評估、治療及康復，嘗試捕捉鳥隻進一步觀察。但由於鳥隻仍具一定活動能力，故未能成功安全捕捉。

漁護署在上周五（5 日）接獲轉介，當日派員視察後，認為仙八色鶇沒有明顯傷痕，而且具備一定飛行能力，惟至本周一（8 日）再到場視察，發現有異樣。該署回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，該署曾於上周五及本周一分別到場視察，發現該野鳥的右翼似乎未能正常摺合。與動物福利機構商討，並由獸醫師進行詳細評估後，認為該鳥的傷勢可能會影響其飛行能力，因此安排於今日（10 日）早上派員到場進行拯救行動，以籠捕捉該野鳥，送往嘉道理農場暨植物園作進一步檢查及治理。

漁護署今早（10 日）派員捉走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。 （漁護署圖片）

對於懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，漁護署呼籲市民尊重自然生態，切勿以身試法，如發現野鳥在市區出沒，切勿餵飼、故意干擾或捕捉牠們；如發現有野鳥受傷或被困，可致電 1823 通知政府跟進。

仙八色鶇又名八色鳥，廣泛分佈於香港、韓國、日本、中國大陸、印尼及台灣等地。根據香港觀鳥會資料，仙八色鶇通常在四、五月及八至十月飛經香港。根據國際自然保護聯盟，牠們目前狀況屬「易危」，估計全球只有 1,500 至 7,000 隻，而且正在急速減少，原因是森林遭砍伐，加上個別地區被人用雀籠捕捉。

鳥友：傷勢不嚴重，怕被人道毀滅

近日曾前往荔枝角公園拍攝仙八色鶇的鳥攝愛好者 Franky Kwok 說，該鳥的右邊翼「唔䁱摺疊收回，明顯有問題，我推測佢可能在遷徙飛行途中，撞上外物而傷及翅膀」。不過他說，該鳥在公園內還可在樹林間及地面來回飛行覓食，相信傷勢並不太嚴重。

Franky 說，仙八色鶇大約在本月初被人發現，過去每逢候鳥遷徙季節，都會有零星仙八色鶫路經香港，落地覓食補充體力，但因為牠們通常都在茂密叢林覓食，甚難被人發現，所以今次能在市區公園拍攝仙八鶇算，非常難得。

漁護署，荔枝角公園的仙八色鶇未能正常摺合，擔心其傷勢會影響飛行能力。 （漁護署圖片）

另一位居住附近的鳥友羅先生說，這隻仙八色鶇反常地很親民，會在人的腳邊行走，自從現身荔枝角公園後，高峰期有七、八十人圍拍仙八色鶇。對於漁護署派員捕捉雀鳥，部分鳥友不以為然，認為強行捕捉只為弄巧反拙傷害鳥兒。有鳥友甚至與漁護署人員爭論，又在他們來到時走進叢林趕走仙八色鶇，防止牠被漁護署捉走。至昨日（9 日），康文署索性用膠帶圍封現場，防止公眾走近。

嘉道理農場：骨折無法修復，野放不可行

嘉道理農場暨植物園回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，該仙八色鶇已於今早送抵園內的野生動物拯救中心，與所有獲救的野生動物病例一樣，這隻仙八色鶇將進入常規復康流程，包括穩定病情、檢查和治療。園方稱，這隻仙八色鶇的狀態尚算健康，並不瘦弱。然而，抵達後，中心發現它的右翼有一處明顯的骨折，這推測是它在野外出現翅膀下垂的主要原因。

經過一個早上的休息，獸醫為牠進行了 X 光檢查，確認它的右翼翼尖有兩處骨折。由於這些骨折並非最近發生，估計發生在 3-4 週前，已經錯過了黃金治療期，因此無法進行骨折修復。雖然牠還有一定的飛行能力，但相信無法負荷長途飛行，並大大降低他在遷徙路途中嘅存活率，而且它亦更容易成為各種掠食者的獵物。因此，很可惜野放這隻雀鳥並不可行。

不過園方表示，撇除飛行能力，這隻仙八色鶇十分健康，而且對人戒心較低，相信會是一隻適合留在圈養環境作教育展覽用途的動物。拯救團隊會為他尋找本地合適的圈養方案。再有進一步行動前，這隻仙八色鶇將被安置在拯救中心進行照料。

被漁護署捉走的仙八色鶇，右邊翅膀站立時向外伸出。 （Franky Kwok / 「香港鳥攝研究所 HKBPI」facebook 專頁）