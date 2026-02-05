荔枝角收押所在囚男子 在公立醫院因病不治

【on.cc東網專訊】荔枝角收押所一名70歲男性還押在囚人士今日（5日）在公立醫院因病不治。

該名還押在囚人士患有慢性阻塞性肺病，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。他於1月23日因身體不適被送往公立醫院接受治療。他於留院期間情況惡化，延至今日凌晨3時49分證實不治。

懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。該名還押在囚人士於2025年12月因強姦罪而被還押。

