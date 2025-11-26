​荔枝角收押所34歲還押男昏迷送院後不治 死因庭將進行研訊

【on.cc東網專訊】​荔枝角收押所一名34歲男性還押在囚人士昨日（25日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。

該名還押在囚人士有長期濫藥紀錄。昨日晚上10時26分，懲教人員發現該名還押在囚人士於囚倉內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他進行急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。該名還押在囚人士送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至昨日晚上11時42分證實不治。

懲教署已將事件通知執法部門，死因裁判法庭將進行死因研訊。該名還押在囚人士於2025年8月因在公眾地方管有攻擊性武器罪而被還押。

