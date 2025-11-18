荔枝角美食｜意港夫妻意式麵包小店「Mangiapane」 必試手工Focaccia、多款口味Tiramisu

店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很受街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家談天打招呼，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。

👇🏻立即睇片

位於荔枝角D2 Place TWO 地舖。

會計出身轉跑道 建立自家麵包店品牌

美味的Focaccia出自烘焙師Janie之手，會計出身的她在2015年時想轉跑道在工作上探索其他可能性，曾試過創業，在藍田開設主打雪糕及窩夫的甜品小店，又接觸過不同的餐飲工作及自學做甜品，發現自己原來對烘焙非常感興趣，2020年時還成為酒店的烘焙師，即使之後辭去酒店職務亦不減對烘焙的熱愛，每日都在家做麵包及寫食譜。Luca覺得Janie手藝好又喜歡烘焙，何不索性成為一門屬於自己的生意？於是在2022年時他們開始用「Mangiapane」之名參加市集，慢慢累積到不少熟客，Janie覺得是時侯開一間實體店，2024年終於在現址開舖。

小店由意大利人Luca與港人妻子Janie開設。

15小時低溫發酵 麵糰加入薯蓉

小店招牌的Focaccia以南意家庭的傳統食譜製作，Janie表示美味的秘密在於在麵糰中加入了薯蓉，她憶述第一次嘗試此做法是在意大利，當時她於Luca老家與Luca媽媽一起看YouTube，內容是有關南意人如何做Focaccia，她覺得加入薯蓉製作的Focaccia能令麵糰更鬆軟，再加上經15小時低溫發酵，除了可進一步令麵糰變得柔軟有彈性，還可增加麵包風味。小店的Focaccia有車厘茄、洋蔥、橄欖、西蘭花等口味，口感非常鬆軟，帶橄欖油及香草香，也可選擇夾入自選餡料做成三文治，味道更豐富。

車厘茄Focaccia $28

手工Focaccia有多款口味。

Focaccia也可配自選餡料做三文治。

檸檬酒/開心果Tiramisu

店子雖小，仔細數數店內產品款式竟有數十款之多，除了招牌Focaccia，Tiramisu、冬甩及意式蛋白餅都非常人氣。Tiramisu有多款口味，原味Tiramisu特別加入了朱古力粒，其他口味包括加入檸檬酒的Limoncello味及加入開心果醬製作的開心果味等。

Tiramisu有原味、開心果及檸檬酒等口味。

意式冬甩$32

開心果味意式冬甩濃郁爆餡。

「醜陋但美味」意式蛋白餅

意式蛋白餅也有朱古力及榛子等口味，有趣的是包裝標明「Brutti ma Buoni 醜陋但美味」，蛋白餅賣相雖然岩岩巉巉，食落卻比坊間的鬆脆，Janie笑說秘密在於打起蛋白霜加果仁拌勻後還加了個落鑊炒的步驟，讓水份蒸發後才入爐焗，做出來的蛋白餅口感會特別鬆脆，還可保存得久一點。

醜陋但美味意式蛋白餅（原味榛子/朱古力杏仁/朱古力碧根果仁）$98

Mangiapane

地址：荔枝角長順街15號 D2 Place TWO地下V1號舖 (地圖按此）

文、攝：Amy Luk

