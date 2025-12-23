荷蘭傳汽車衝撞人群事件 9人受傷

（法新社海牙22日電） 荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中1人傷勢嚴重。

荷蘭警方初步判斷這並非是蓄意攻擊，「乍看之下，這起事件不像是刻意為之，我們仍在進行調查」。

事發地點在荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）以東約70公里的小鎮努恩斯佩特（Nunspeet）。

可望成為荷蘭歷來最年輕總理的葉騰（Rob Jetten）在社群平台X發文說：「我的心與受害者及其家屬同在。」

他還說：「非常感謝且敬佩全力以赴、提供最佳救護的緊急應變人員。」（編譯：劉文瑜）