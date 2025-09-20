巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港
荷蘭反移民抗議群眾與警方爆衝突
（法新社比利時布魯塞爾20日電） 根據荷蘭國家通訊社（ANP）報導，海牙反移民抗議群眾今天與警方爆發衝突，警方出動了水砲和催淚瓦斯驅散示威民眾。
抗議群眾向警方投擲石塊和瓶子，一輛警車遭到縱火。
另有一群示威者一度封鎖了靠近抗議地點的一段高速公路。
示威群眾還攻擊了中間偏左的民六六黨（D66）總部辦公室，打破辦公室多扇窗戶。
民六六黨黨魁傑騰（Rob Jetten）在社群平台X發文表示：「如果你以為能恐嚇我們，那就大錯特錯了。我們決不會讓我們美麗的國家被極端分子奪走。」
荷蘭國家通訊社引述民六六黨官員表示，抗議群眾攻擊時，該黨辦公室內無人。
