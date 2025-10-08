荷蘭從法國進口洋蔥發現手榴彈 比利時助銷毀

（法新社海牙8日電） 禁止化學武器組織今天表示，一批來自法國的洋蔥，讓荷蘭當局流下的眼淚比平常更多，因為他們在洋蔥中發現了2枚手榴彈。

這2枚年代可追溯到1925年以前的手榴彈，是在從法國運往荷蘭北部西蘭省（Zeeland）一家工廠的一批洋蔥中發現。

荷蘭當局請求禁止化學武器組織檢驗這項發現。

總部位於海牙的禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）抽絲剝繭後發現：「這些拋射物經鑑定與1925年以前法國和德國製造的舊式化學武器一致。」

廣告 廣告

禁止化學武器組織還說：「不過，無法確認這種化學填充物的類型。」

這2枚手榴彈為什麼會出現在這批洋蔥中仍是個謎。

禁止化學武器組織表示，這些手榴彈將被銷毀，但由於荷蘭缺乏專門處理此類物品的銷毀設施，它們將被「當成有毒廢物送到比利時普爾卡佩勒（Poelkapelle）的專門化學拆解設施」。

荷蘭對比利時當局提供的協助深表感謝。