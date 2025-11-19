荷蘭政府暫停接管，Nexperia 控制權重回中方

荷蘭經濟事務與氣候政策達成 Vincent Karremans 早些時候發佈聲明稱，荷蘭政府已暫停根據《貨物可用性法案》簽發的行政令，中止接管半導體製造商 Nexperia。這意味著持續了一個多月的中、荷交鋒至少有了一個階段性結果，Nexperia 的實際控制權將重新回到中國母公司聞泰科技的手中。

「在過去幾天，我們與中國政府進行了極具建設性的對話。中方已採取措施，確保 Nexperia 生產的晶片能繼續穩定供應歐洲及全球市場。對此我們表示讚賞，並視其為善意的訊號。」Karremans 在聲明中寫道，「鑒於近期的事態發展，我認為目前是暫停接管的適當時機，接下來我們會繼續與中國保持建設性溝通。」

9 月 30 日荷蘭政府以「國家安全」為由，緊急對 Nexperia 的荷蘭工廠實施了強制接管。隨後中國政府祭出反制措施，叫停了 Nexperia 中國工廠的成品晶片出口（超過 7 成的荷蘭工廠產品要運往中國封裝），直接導致歐洲汽車供應鏈陷入短缺危機，造成的損失恐達數十億歐元。從 10 月中旬起，中方在荷方「展現誠意」的前提下逐步放寬了出口限制。但直到如今行政令被停，事件才算真正有了實質性的進展。

「中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源『撤銷行政令』還有差距。」中國商務部發言人在答記者問時如此說道，「同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭 Nexperia 控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。」

