荷蘭監管機構確認 Tesla FSD 2026 年 2 月目標但強調安全優先
荷蘭車輛管理局 RDW 回應了 Tesla 最近關於其在歐洲推進全自動駕駛（Supervised）的更新，確認 2026 年 2 月仍然是 Tesla 示範符合監管要求的目標月份。儘管對於 Tesla 的暫定時間表表示認可，監管機構強調安全性而非公眾壓力將決定 FSD 是否獲得在歐洲使用的授權。RDW 確認 2026 年目標，警告 2026 年 2 月的時間表並非有保證在其官方網站上發布的回應中，RDW 澄清不會披露有關正在進行的製造商申請的詳細信息，因為這涉及競爭敏感性。
然而，該機構確認雙方已就 2026 年 2 月的時間窗口達成一致，屆時 Tesla 需要展示 FSD（Supervised）能夠滿足所需的安全和合規標準。RDW 補充道，Tesla 是否能在該時間表內滿足這些條件「仍有待觀察」。RDW 也直接回應了 Tesla 在社交媒體上的請求，鼓勵駕駛者聯繫監管機構表達支持。儘管感謝已經聯繫的公眾，RDW 還是要求大家停止這樣的聯絡，指出這些訊息會對客服資源造成負擔，並不會影響批准過程。
「在 X 的訊息中，Tesla 呼籲 Tesla 駕駛者感謝 RDW，並通過聯繫我們表達他們對這一計劃的熱情。我們感謝所有已經這樣做的人，並希望大家不要再就此聯繫我們。這對我們的客服來說是多餘的時間消耗。此外，這不會影響計劃是否能夠如期實現。」RDW 寫道。RDW 分享歐盟批准要求的見解RDW 進一步說明了當新技術進入歐洲市場時，如何在沒有現行立法直接涵蓋的情況下運作。根據歐盟規範 2018/858，製造商可以尋求對未受規範的功能（例如先進駕駛輔助系統）的豁免。
這一過程需要成員國（在此案例中為荷蘭）代表製造商向歐洲委員會提交正式請求。隨後，批准將進入委員會投票階段。若獲得多數支持，則將獲得全歐盟授權，讓技術在所有成員國使用。如果投票失敗，則該豁免僅在荷蘭有效，各國必須獨立決定是否接受。在提交任何豁免請求之前，Tesla 必須與 RDW 完成全面的型式批准過程，包括受控的道路測試。若 FSD Supervised 通過這些監管評估，則可提交豁免以供更廣泛的歐盟考慮。
Tesla 目前已在推進全自動駕駛（Supervised）方面努力了超過 12 個月，並已向幾乎所有歐盟國家的監管機構展示了 FSD 演示。Tesla 強調了其在歐洲推出 FSD 的一系列努力，包括最新的公共安全報告中所包含的安全文件，以及在 17 個國家的歐盟道路上進行的超過 100 萬公里的內部測試。為了獲得批准，Tesla 正依賴荷蘭的批准機構 RDW。根據 Tesla 的說法，單靠現實世界的安全數據未能被歐盟監管機構充分考慮，這促使公司收集證據，逐步獲取各項規定的豁免。
據報導，RDW 已承諾在 2026 年 2 月發放荷蘭國家批准，這可能為其他歐盟國家承認該豁免並可能授權當地部署 FSD 鋪平道路。在這樣的背景下，Tesla 的創新不僅推動了電動車市場的變革，還有潛力引領未來出行方式的轉型。隨著 FSD 在歐洲的逐步推進，Tesla 不僅能夠提升自身的市場地位，更可能對整體交通系統的安全性和效率產生深遠的影響，展示出其在全球汽車行業的領導地位。
