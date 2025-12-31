荷蘭稱有必要對安世採取強硬措施 華促立即糾正

【on.cc東網專訊】荷蘭經濟事務大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近日受訪指，對中資荷蘭晶片製造商安世半導體採取強硬措施確有必要。中國商務部周三（31日）回應時，呼籲荷方立即糾正錯誤。

中國商務部新聞發言人表示，注意到卡雷曼斯的受訪內容。中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

發言人指出，令人困惑的是面對全球業界焦慮和不安，荷方仍無動於衷固執己見，完全沒展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒任何實質性行動。中方再次呼籲荷方切勿一意孤行，應為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】