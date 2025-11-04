荷蘭組閣長路漫漫 葉騰任命談判代表消弭政黨分歧

（法新社海牙4日電） 荷蘭大選計票結束，險勝極右對手的中間派政黨領袖葉騰（Rob Jetten）今天邁出組建聯合政府漫長進程的第一步，任命一名談判代表來調解對立政黨之間的分歧。

38歲的葉騰在大選中，以不到3萬票的些微優勢險勝極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders），有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。

懷爾德斯今天首次承認敗選。

葉騰如今面臨籌組聯合政府的艱鉅任務，由於荷蘭政治版圖嚴重分歧，任何單一政黨均未能取得絕對多數。

荷蘭以多黨制聞名，組閣談判通常艱難且冗長，最可能的情況是由多個政黨組成橫跨政治光譜的聯合政府。

荷蘭國會下議院共有150席，組成執政聯盟需要76席，因此至少需要4個政黨攜手合作。

一種可能的組閣方案是：葉騰所屬的民六六黨（D66，26席）、保守派基民黨（CDA，18席）、中右翼自民黨（VVD，22席）以及綠色左翼黨－勞工黨（GroenLinks-PvdA，20席）。

然而，要說服中間偏右的自民黨與左傾綠色左翼黨－勞工黨合作，將是一大挑戰。

自民黨黨魁耶史格茲（Dilan Yesilgoz）對記者說，兩黨「絕不可能合作」。（編譯：劉文瑜）