荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲

美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。

他其他主演的著名電影包括《神槍手與智多星》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《俏郎君》（The Way We Were）、《冷戰夫妻》（Barefoot in the Park ）、《不道德的交易》（Indecent Proposal）、《非洲之旅》（Out of Africa）、《驚天大陰謀》（All the President's Men）與《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）等。本來他曾宣布於2018年電影《The Old Man & the Gun》演出後退休，但結果亦客串2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），而之後再一次打破宣言，最後一次幕前演出是今年3月，在其監製的劇集《Dark Winds》第3季客串演出。他亦有份創辦《辛丹斯電影節》，推動獨立電影，對影壇貢獻良多。

羅拔離世，終年89歲。

羅拔憑《老千計狀元才》獲奧斯卡影帝提名。

《神槍手與智多星》劇照。

《俏郎君》劇照。

羅拔於《復仇者聯盟4：終局之戰》亮相。

羅拔於《Dark Winds》是最後一次演出。

羅拔有兩任太太，第一任是美國史學家Lola Van Wagenen，兩人於1958年結婚，育有4個子女，大仔Scott於1959年2個半月大時離世。兩夫婦其後離婚，未有公開時間，但在1982年有傳媒指他們已分手數年。羅拔於1996年與德國畫家Sibylle Szaggars拍拖，並於2009年結婚。羅拔於2020年經歷喪子之痛，其紀錄片導演兒子James Redford於加州寓所病逝，終年58歲。家人證實James生前患有膽管癌，本身患有原發性硬化性膽管炎的他，被病魔折魔長達30年，1993年曾兩度換肝。當時羅拔透過發言人表達喪子之痛︰「我失去兒子的傷痛難以衡量，Jamie是一位很好的兒子、丈夫及父親，他的傳奇會透過其兒子、藝術、電影和為保育的熱情去承傳下去。」

羅拔於2016年曾傳出於南加州打高爾夫球時，由高爾夫球車跌落地面重傷不治，該消息於網上瘋傳，有不少網民留言悼念，結果原來只是惡作劇，羅拔透過發言人於短時間內澄清。\