荷里活收購戰升溫！Paramount 出動 Oracle「老爸」擔保報價，誓奪 Warner Bros. Discovery
Paramount Skydance CEO David Ellison 是 Oracle 創始人 Larry Ellison 之子。
盡管被 Warner Bros. Discovery 回絕了一次，但 Paramount Skydance 仍未放棄與 Netflix 的競爭。公司近日修訂其對 WBD 總值 1,080 億美元的報價，新增 Oracle 創辦人 Larry Ellison 高達 404 億美元的「不可撤銷個人擔保」，希望挽回 WBD 董事會的心。Paramount Skydance CEO David Ellison 是 Larry Ellison 之子，而他正是推動是次收購的主導人物。
WBD 此前表態傾向 Netflix 收購方案
早前 WBD 董事會已一致建議股東拒絕 Paramount 的出價，並確認傾向 Netflix 於月初提出的 827 億美元收購方案。Netflix 的交易已獲 WBD 接受，預計明年待監管部門批准後正式完成。
「董事會一致認為，Paramount 於 2025 年 12 月 8 日發起的收購要約不符合 WBD 及其股東的最大利益，也未達到 WBD 與 Netflix 於 2025 年 12 月 5 日宣佈合併協議中所定義的『更優提案』標準。」WBD 當時在公告中如此寫道。
加入 Larry Ellison 個人擔保應對資金疑慮
Paramount 原先的資金來源包括沙烏地阿拉伯與卡塔爾等地的主權財富基金，但 WBD 方面對其資金保障存有疑慮，要求提供額外擔保。此次修訂報價中，Paramount 正面回應要求，除增加了 Larry Ellison 的個人擔保外，亦承諾於交易期間，其家族信託資產不會被撤回或轉移。
Paramount 在聲明中毫不諱言，對 WBD 董事會先前態度表示不滿：「在 WBD 與 Netflix 達成協議前的 12 週內，對方從未提出任何關於個人擔保的疑慮。」
Paramount 強調報價仍為「最佳選擇」
David Ellison 表示，公司於 12 月 4 日提出的每股 30 美元「全現金、全額融資」方案至今仍是 WBD 股東的「最佳選擇」。他強調：「這項交易能推動更多內容製作、院線發行及增加觀眾選擇，對所有 WBD 股東而言都是長遠利好。」
修訂後的方案除增加擔保，亦包括公開信託資產明細、更彈性的交易條件，以及將「監管反向終止賠償金」自 50 億美元上調至 58 億美元，與 Netflix 的條款看齊。根據最新安排，Paramount 的收購要約將於 2026 年 1 月 21 日到期。
