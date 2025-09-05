莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民：撞樣徐淑敏

莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民認定整容撞樣徐淑敏？

莊子璇（Hilary）2023年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍，雖然當選時是非不斷，被傳與其他佳麗不和，以及被揭爸爸係香港錦埔同鄉聯誼會會長莊金勝，但莊子璇一直懶理負評，努力做好TVB為佢安排嘅工作，包括J Music主持、台慶司儀、拍攝重頭劇《金式森林》等等。莊子璇日前出席《2025香港小姐競選決賽》，其綠色露肩平口晚裝造型成為焦點之一，鏡頭亦不時影到莊子璇，唔少網民大讚莊子璇美貌，以及具師姐風範。近日，莊子璇又喺社交平台分享當晚港姐決賽造型靚相，其容貌升級再次成網民討論焦點。

莊子璇大晒多張靚相，又鼓勵佳麗們唔好將名次睇得太重，寫道：「美，從來不止一種模樣。有人愛玫瑰的艷麗，也有人愛百合的清雅——正是獨特，讓我們各自閃耀。無論站在哪裡，記得你本身就是光。衷心恭喜新任香港小姐！你們的努力與光芒值得這份榮耀，願未來道路越走越寬廣，繼續閃耀自信之美。也想對所有參賽者說——名次從來不是定義價值的標準。人生從來不只一個舞台，願你們始終相信自己的光芒。」未知是否因妝容及戴上有色隱形眼鏡問題，莊子璇嘅五官比當年選美時更立體，鼻型更漂亮，網民皆留言大讚靚女：「比今年香港小姐冠軍更靚」、「又靚左（咗）啦」、「靚人靚相」、「莊子璇變到成個徐淑敏咁」、「變咗混血兒」、等等；不過，都有網民力撐係妝容影響令外貌升級。

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

莊子璇

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！