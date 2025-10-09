莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。據指婚禮獲邀嘉賓不多，吳若希都是坐上客，但吳若希竟獻唱〈越難越愛〉，被網民直指「唔吉利」！

網民表示：「好唔吉利」、「雖然好聽，但我記得劇裡面這首歌一播，肯定無好事」。亦有人批評吳若希唱功：「好似走音」、「氣息很不穩，確定是專業歌手嗎？」亦有人為莊思敏突然再婚感驚訝：「「那麼快就二婚啦」、「莊思敏都二婚了莊思明還不結」。

