莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
其他人也在看
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 5 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。Yahoo新聞 ・ 17 分鐘前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 2 小時前
天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo
天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 4 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 8 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一教師早年涉非禮罪，惟法官裁定女學生自願被摸大腿，教師罪名不成立，事隔8年後返校任教，惟被指在海外交流團期間涉再帶學生外出飲酒。若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀兩死 37歲女途人被夾燈柱亡 88歲女途人送院不治 60歲私家車司機被捕｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 1 天前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 10 小時前