45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇里島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。

莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

據指莊思敏跟黃耀彬在年半前拍拖，不過一直低調。今年莊思敏曾被影到室內吸煙，身旁的男子懷疑正是新男友，但當時她否認有新戀情，指對方是普通朋友。

今(8日)，莊思敏跟黃耀彬在峇里島Conrad酒店舉行婚禮，一班出席的好友包括胡杏兒夫婦、胞妹莊思明及男友楊明。眾人日前已飛抵峇里島，又一同在戶外吃飯。

消息指莊思敏老公是高級督察，父親是上巿公司高層。