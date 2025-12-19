莊思敏遇「入票黨」詐騙險被騙過百萬 機警發現轉賬截圖有異：唔好驚同心急

現年45歲嘅莊思敏（Jacquelin）喺2022年與與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束兩年多婚姻；去到今年10月無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，但之後透露二人並冇註冊。前日（17日），莊思敏喺IG上載一段影片，同網民分享遭遇「入票黨」詐騙嘅經歷，險被騙過百萬。

莊思敏喺社交網站出PO，上載一段關於遭遇「入票黨」詐騙嘅影片，並留言：「大家真係要好小心，千祈唔好驚同心急，騙徒係會不停嚇你，但只要你睇清楚，可以同銀行核實，佢就會知難而退，有懷疑可以揾朋友一齊去分析或者直接打18222 求助。#小心騙案 #莊思敏 #入票黨」。喺影片中，莊思敏表示自己喺上周經WhatsApp獲邀前往東南亞工作，原定將於明年一月出發，因為係出埠嘅關係，通常都會比較小心，會問清楚地方、工作性質及行程等資料，而佢甚至會要求自己呢邊安排機票及住宿。

廣告 廣告

喺莊思敏報價後，對方喺未傾細節就一口答應，除咗違反一般簽約落訂程序之外，對方仲好急要戶口號碼作過數之用，於是莊思敏就將公司戶口俾佢哋。之後「入票黨」騙徒就開始出招，表示喺轉賬時手誤打多咗個零，存入咗120萬，要求莊思敏退回款項。

早已起疑嘅莊思敏，喺查核時發現戶口顯示係支票入數，但對方聲稱唔係香港居民，但又提供美金轉賬嘅截圖。其後莊思敏踢爆騙徒，指支票未兌現，所謂嘅入數只係帳面數字。知道事敗嘅騙徒隨即發爛渣，反指莊思敏意圖吞錢，仲威脅話要報警處理。莊思敏就話條數聽日就會消失，因為係支票入數，再加上資料對唔上，所以銀行聽日就會recall呢筆錢。之後莊思敏仲話騙徒發行空頭支票係違法，最後對方隨即消失。莊思敏提醒大家要小心，特別「入票黨」係無處不在。

莊思敏IG影片截圖

莊思敏IG影片截圖

莊思敏IG影片截圖

莊思敏IG影片截圖

莊思敏IG影片截圖

莊思敏IG影片截圖

莊思敏

莊思敏

莊思敏

莊思敏

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！