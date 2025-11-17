莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo

本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，無法演出。

【Yahoo 新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售。

莊梅岩在 facebook 交代「被封殺」時序，一度形容這是「香港式文化大革命」。她並在另一帖文稱：「一人被針對一人當，請各傳媒以後盡量用我個人照片示眾，以免連累無辜。文革式牽連不是講笑的。謝。」

《我們最快樂》10 月 18 日公開發售門票前突然遭取消演出。西九指「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。團隊其後在 22 日推出售賣紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。

銷售平台接投訴：協助銷售等同對抗政府

然而，四日後（10 月 26 日）銷售平台收到投訴電郵，團隊決定翌日（27日）停止售賣紀念品。10 月 29 日，各合辦單位均收到投訴電郵或信件，「聲稱協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨，威脅有關單位將遭受舉報」。

莊梅岩 10 月 30 日在社交媒體表示，已辭去香港戲劇協會幹事職務，「我的言論一向只代表我自己，現在更加無關乎任何製作、機構、組織」，「我自由了」。