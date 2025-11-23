莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。

信中稱已向國安及大公文匯報告

從莊梅岩上傳的照片顯示，信件以簡體字撰寫，寄往各個製作單位及紀念品製作銷售平台，內容提及《我們最快樂》一劇由莊梅岩編劇，指莊「因宣傳對抗、詆毁香港被取消演出」，要求公司交代「是否想延續對抗政府行為，繼續散播仇恨政府情緒，」並要求立即停止製作和售賣《我們最快樂》的周邊產品，更指已「向國安部門及大公文匯報告，促請他們跟進調查及報導。」郵戳顯示，信件於 10 月 27 日寄出。

本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，無法演出。

莊梅岩：批鬥我的人沒看過劇本

莊梅岩稱，該劇本有一半篇章講述一個從大陸移居香港的家庭，三十年來與大陸親友之間的情誼，以及在金錢和物資上的照顧，這其實是她家族歷史的變奏。她認為，批鬥她的人根本沒有看過劇本。

莊梅岩亦分享她對事件的感受，提到她父母曾是文化大革命的受害者，她是在歷史見證者之中成長。她認為，現在香港所經歷的與文革相比「真不算什麼」，但因為有了歷史教訓，她更看到「災難的苗頭」。她表示，她所讀到衝著她而來的文章，只說觀點、不講事實，有時甚至引用錯誤資訊去穿鑿附會，讓她感受到「要鬥死人、整死人的邪惡」。

莊梅岩舉例指出，有文章提到「香港國安法出台實施後，莊梅岩一度難掩恐懼，火速執包袱去所謂的赴英進修」，但她自 2008 年在英國碩士畢業後就沒有再去過英國，直至今年暑假才前往。她又提到，她在倫敦的展演項目由香港人發起，但被描述為「有了紅鬚綠眼洋人撐腰」，批評有關言論的目的是「先樹立敵人形象、把社會上不同聲音都打成勾結外國勢力」。她認為這種「蒼白的理論、如此赤裸的欺凌」讓她以為回到了六十年代。

莊梅岩表示，她不為自己感到悲哀，而是為社會沒有認清教訓、不斷重複歷史而感到悲哀。