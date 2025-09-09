莊梅岩《我們最快樂》重演疑被封殺｜Swatch 限量錶掀通宵炒風｜陳奕迅親兄曝光震撼網民｜9 月 9 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 9 日（週二）。受偏南氣流影響，本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，明日初時部分地區有雷暴，最低約 27 度；下午間中有陽光，最高約 31 度。未來數日天色普遍晴朗，天氣持續酷熱。明日最高紫外線指數約 7，屬高。

【今日重點新聞】

莊梅岩再爆〈我們最快樂〉重演疑被封殺 原定 11 月底西九演出：等上面通報就立刻退票｜Yahoo

【Yahoo 新聞】劇作家莊梅岩指近期手上項目被「封殺」，包括《我們最快樂》重演，原定 11 月 28 至 30 日於西九戲曲中心大劇院上演，並邀黃秋生、林家熙、梁浩邦參與；優先預訂連結現已停止回應。《Yahoo 新聞》已向西九查詢，正待回覆。莊稱過去屢遇審批限制，試過重演卻不可署名；去年兩個項目一度被叫停，後因審核變動再度放行。她強調即使無法重踏香港舞台亦不後悔，並表示一旦接獲正式通報，將立即處理退票。

莊梅岩（追新聞 YouTube 截圖）

WhatsApp Web 全球現故障 用戶無法滾動聊天訊息︱Yahoo

【Yahoo 新聞】今日多地用戶回報 WhatsApp Web 現嚴重故障，在電腦網頁版點開貼圖或表情視窗後，聊天視窗與清單無法上下滾動；部分人刷新頁面可短暫恢復，但再點表情即復發。亦有人以縮放瀏覽器或使用快捷鍵權宜處理。過往在 Reddit 曾出現零星相似投訴，顯示問題並非首次。今次事件令不少用戶一度誤以為是硬件故障。

流感接種｜孕婦打科興疫苗須問醫生 徐樂堅指市民不能選牌子：大家都咁好咁有用｜Yahoo

【Yahoo 新聞】本年度季節性流感疫苗計劃 9 月 25 日展開，提供滅活、減活噴鼻式及重組等 4 款疫苗；滅活包括賽諾菲與首次引入的科興。衞生防護中心總監徐樂堅稱接種滅活疫苗時不能選品牌，強調安全及成效相若，方便物流快速配送。計劃擴展資助至 18 至 49 歲長期病患者；他指長者接種可大幅降低重症風險，對慢性病患者亦有效。至於孕婦接種科興並非禁忌，但臨床數據較少，建議先諮詢醫生。學校如不參與須說明原因，當局會配合安排。

【今日重點財經新聞】

Swatch 限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片

【am730】Swatch 與 Omega 聯乘新款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」今日在港澳指定店發售，昨晚起中環、尖沙咀等地出現長者通宵排隊，人龍備椅被過夜。品牌設限量與每人限購一隻。二手平台上，原價 2,940 元的錶款被炒至 5,000 至 6,500 元不等，最高叫價達 9,500 元，反映炒風熾熱。

傳拼多多 (PDD.US) 有店舖稱可訂製本港多間大學學生證 律師：行使虛假文書屬刑事罪行

【AASTOCKS】多間媒體報道，內地平台拼多多有店聲稱可訂製本港多所大學學生證，顯示相片、學號及科目等，並稱可出入校園；售價為數十元人民幣。法律界指製造、管有及行使虛假文書屬刑事罪行，最高可判監 14 年。事件引發對校園保安與個資風險的關注。

香港在〈2025 年世界人才排名〉升至全球第四位 位列亞洲第一

【AASTOCKS】國際管理發展學院（IMD）公布《2025 年世界人才排名》，香港由去年第 9 位升至第 4，創歷來最佳，並居亞洲首位。「吸引力」升至第 20，「就緒度」與「投資及發展」分別排第 3 與第 12。政府回應指結果證明教育、創科及搶人才政策見效；截至 8 月底，各項輸入人才計劃累收逾 52 萬宗申請、批出超過 35 萬宗，抵港人才逾 23 萬人。

【今日重點娛樂新聞】

陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網

【東方日報】有網民近日分享陳奕迅與其兄長陳澤迅合照，指二人外形極相似如雙胞胎，引起熱議與數以千計互動。陳奕迅早前於「MAMA WITH ME」系列影片提到，青少年期抗拒赴英留學，最終在母親與哥哥支持下克服恐懼，亦因此愛上英國，展現深厚手足情。

你分唔分到邊個係Eason？右邊嗰個先係！

翁虹梁思浩 35 年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪

【Yahoo 娛樂圈】《直播靈接觸》第三季開播，梁思浩與嘉賓翁虹回憶 1990 年拍《富貴冤家》赴溫哥華外景時的靈異經歷。翁虹稱入住古堡酒店時感覺不安、房內物件異常移動；梁思浩則指在翁虹身後見到高大型外國男子身影，二人事後仍心有餘悸。節目亦提及與已故藝人沈殿霞等人同住的相關見聞。

前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商

【Yahoo 娛樂圈】多家傳媒指，1998 年亞洲小姐冠軍羅麗莎入稟高院，向今年 6 月離世的全國政協前常委何柱國遺孀、遺囑執行人黃敏珊追討合共 1,000 萬元貸款及利息、訟費。入稟狀稱 2021 年至 2022 年間多次借貸，部分以轉帳、支票進行；今年 3 月起追討未果。案件有待司法程序處理。