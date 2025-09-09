莊梅岩再爆《我們最快樂》重演疑被封殺 原定 11 月底西九演出：等上面通報就立刻退票｜Yahoo

本港著名劇作家莊梅岩透露，原定 11 月底演出的舞台劇《我們最快樂》將要被取消。

【Yahoo 新聞報道】本港著名劇作家莊梅岩近日持續公開她在演藝界遭遇的政治審查及不公平對待，她今日（9日）再發文稱，近期手上有工作項目被「封殺」，包括舞台劇《我們最快樂》的重演。她說：「即使《我們最快樂》將要被取消，即使我再也不能踏上香港舞台，我也不會後悔的。」她又指買了《我們最快樂》預售門票的朋友不用擔心，「等上面正式通報，我們就會立刻處理退票的事」。

邀黃秋生、林家熙演出

《我們最快樂》原定 11 月 28 日至 30 日在西九文化區戲曲中心大劇院上演，今年重演的版本邀來黃秋生、林家熙及梁浩邦演出。劇組上 月 16 日起開放優先預訂，惟今日瀏覽相關連結時，已顯示表單不接受回應。《Yahoo 新聞》已向西九文化區查詢《我們最快樂》是否被取消演出，正待回覆。

莊梅岩今日發文，分享近年在業界遇過的自我審查及「被取消」的事件，包括有師弟妹取其舊劇本的版權申請藝發局計劃時，被人建議換劇本；一些劇團租借其舊劇本演出，租了康文署場地，最終「有的改戲碼，有的放棄了場地」。

「我痛恨那些拿著紅線的太監們」

之後，她又試過重演的作品不能放自己的名字，「審批的人說要重演就不能放我的名字」，形容這是與自己的作品切割。她說：「我開始感到憤怒，覺得自己的東西被搶掠了。我痛恨那些拿著紅線的太監們，他們不止掠奪我的藝術成果，更破壞了我和劇場伙伴的連繫。我與大家的關係正在悄悄瓦解。」

惟莊梅岩稱，當時仍然不死心，「只要還有人願意委約、願意租場，我都不應該自己放棄，因為香港舞台是我唯一想待的地方」。不過，去年底她迎來了「震撼彈」，她手上兩個工作項目，包括一個新的音樂劇創作，以及《我們最快樂》的重演，「某天兩部戲的導演和監製分別打來說：封到你了，兩個戲都要煞停了。」她獲悉後形容「天都要塌下來」，覺得十分委屈和不忿。然而，一星期後她又收到消息：「電話又響起，這次告訴我項目可以繼續，藍奕邦演唱會被取消牽動了另一波的審核，高層經過商討後，我的項目似乎又放行了。」

惟莊梅岩在文末透露《我們最快樂》似乎未能上演：「即使《我們最快樂》將要被取消，即使我再也不能踏上香港舞台，我也不會後悔的。」她並說，已預售門票的朋友不用擔心，「劇組都是有誠信的人，等上面正式通報，我們就會立刻處理退票的事」。