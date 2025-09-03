莊梅岩再爆演藝自我審查 干預《奮青樂與路》 禁莊上台謝幕：荒誕的社會失去人性｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港著名劇作家莊梅岩前日（1日）向母校香港演藝學院發表公開信，揭露其獲邀為學院參與拍攝的校慶訪問短片，因無法上載「小紅書」而「被消失」，質疑學院自製紅線後，今再痛斥學院校董會對其音樂劇作品《奮青樂與路》過分干預，不僅損害藝術創作自由，更對她個人構成霸凌。莊梅岩表示，校董會試圖在海報上刪除她的名字、避免她受訪、出鏡，甚至禁上台謝幕，令她感到失去基本尊重，批評學院再一次衝擊其底線，「這個荒誕的社會不單令人失去理性，而是失去人性。」《Yahoo新聞》正就有關指控向演藝學院查詢。

音樂劇《奮青樂與路》是莊梅岩於 2017 年創作作品，上月在香港文化中心大劇院再次演出。莊梅岩指出，音樂劇旨在培養青年人的藝術和品格，提倡多元共融，當中包括少數族裔及視障學生參與演出。該劇首演時獲多項舞台劇獎項，包括「最佳製作」，成為首部由素人學生陣容獲得此殊榮的製作，還有「最佳導演（喜劇／鬧劇）」 、「年度優秀製作」等共六大獎項。疫情期間，該劇被用作中學教材，其後於香港演藝學院展開三年計劃，由APA EXCEL負責執行，但莊稱，「自此要仰校董會鼻息」。

斥部份校董政治干預藝術：拿放大鏡找軟對抗

莊梅岩今早在facebook發帖，透露演藝學院去年校董會換屆後，新一屆成員包括「肚滿腸肥、行內人嗤之以鼻的高某，還有幾個不中用的人」，他們以政治立場為由干涉藝術創作，「拿着放大鏡在演藝學院找軟對抗」，包括在其作品《奮青樂與路》。

莊梅岩表示，校董會首先針對《奮青樂與路》沿用七年的黃黑Logo，迫使往後的宣傳Logo先後改用藍色及藍橙色系，她直指是「低智商聯想」、「沒事找事幹的人搞出來的」。莊更透露，校董會有人「好幾次指着我的名字問：點解仲要promote呢啲人？」最終劇組為不丟下她，選擇刪走所有主創人員名字。

《奮青樂與路》沿用七年的Logo原為黃黑色。（取自音樂劇《奮青樂與路 Sing Out》fb專頁）

Logo現已改為藍橙色。（取自HKAPA EXCEL fb專頁）

「我已成為霸凌對象」

她指：「這是一個promote年青人的製作好不好？放我的名字不是為了promote我，而是因為劇本是我寫的，文責自負有沒有聽過？還有就是基本的尊重。在外國，製作如果不放編劇的名字是可以鬧上法庭的。」她當時認為校董會自我審查得很誇張，但「還未察覺，原來我已成為霸凌對象。」

她續說，往後再沒有出現在音樂劇的宣傳和訪問片段，「負責人甚至不想我在拍攝的時候出現在排練室，怕我不小心入鏡，因為校方的指令是我不可以出現在其social media。」甚至在開幕前一天，負責人向她透露收到指令，禁止她上台謝幕。莊斷言拒絕，因為這是她的權利和應得的尊重，「如果你們明天謝幕時不叫我上台，我會在觀眾席大叫自己的名字然後衝上台。」

《奮青樂與路》海報最終刪走了所有主創人員名字。（取自singoutexcel IG）

莊梅岩形容此舉為「霸凌」，稱明白對方只是傳聲筒，但實為霸凌的幫兇，「要去阻止一個編劇上台接受自己作品的掌聲，你好意思嗎？我跟她說，我父母支持我走藝術這條路支持了廿多年，如今母親過世，明天父親來看，我上台謝幕是對他有所交代、對支持我的丈夫、子女有所交代，你好意思阻止我嗎？提出的人好意思嗎？傳話的人好意思嗎？沒去譴責的人好意思嗎？叫我要以大局為重的人好意思嗎？」

「我們已經回不去了」

在強烈抗議下，莊梅岩最終獲准在開幕當晚上台謝幕，但她坦言「我沒有感到勝利，一點也沒有。因為我知道我們已經回不去了」。她說，作為編劇，並不熱衷於宣傳或謝幕，但觀眾的掌聲，是對自己和團隊、家人的交代，「我沒想到，連這樣微小的權利都要為自己捍衛。這是怎麼樣的時代？」

莊梅岩稱不熱衷於宣傳或謝幕，但觀眾的掌聲，是對自己和團隊、家人的交代。（取自HKAPA EXCEL fb專頁）

莊梅岩又提到，謝幕後有人暗示項目明年或因她的堅持而取消，但她強調，若計劃告終，責任在於校董會的無理干預，而非她個人。她感慨，這猶如「我一個人的戰役，沒有人會理解我的經歷，以後就是我一個人的路了。」

翻查資料，演藝學院校董會去年 7 月有所變動，執業大律師、退休裁判官的黃汝榮和導演高志森，獲特首分別委任為副主席及成員，任期至明年 12 月 31 日。前警務處副處長任達榮其後亦獲委任為校董會成員，任期由今年 1 月 1 日生效，為期兩年。

2018 年 1 月，黃汝榮出席撐警遊行，聲援在佔領運動期間被控襲擊途人罪成判囚的退休警司朱經緯，黃同年 3 月獲委任為警察學院名譽顧問。高志森則曾在 2019 年社運期間出席撐警集會。