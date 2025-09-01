香港小姐 2025 決賽 8 大重點
莊梅岩演藝學院訪問短片「被取消」 質疑校方自製紅線、「放棄」校友：我不是罪犯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港著名編劇莊梅岩今日（1 日）在社交專頁透露，其母校演藝學院去年邀她就校慶40周年拍攝分享短片，惟片段在內地社交平台《小紅書》「上載不了」，校方其後上載一系列校友分享短片到香港社交平台，惟獨欠莊的片段。莊批評校方自製紅線，「對校友進行毫無根據的剔除」，要求校方解釋，「即便不能令諸位反思，讓這封信成為我在香港演藝生涯的墓誌銘，我亦無憾。」
《Yahoo 新聞》已經向演藝學院查詢，正待回覆。
「不值得為不存在的危險去打壓創作」
莊梅岩今在其社交專頁發表 2,600 字帖文，原文輯錄了她在今年 6 月撰寫給演藝學院校長、院長、校董會及校友會的電郵：事件源於演藝學院的「學生招募拓展處」（SRCE）去年 5 月趁學院成立 40 周年，聯絡了她和另外 11 位舊生回校拍攝校友分享短片；今年 5 月，她想起片段似乎仍未面世，查詢後得知各影片已經在今年 1 月陸續上載到內地社交媒體《小紅書》，唯獨她的片段「上載不了」，就連在香港的社交平台都缺少了她的片段，莊梅岩並未就此收到任何通知。莊批評，校方舉動是「對校友進行毫無根據的剔除」而且「明知故犯」，她期望得知自己「被取消」的原因，並要求校方解釋。莊又在電郵原文指，「我仍然要透過寫這封信奉勸各位，適可而止，別做得過份了，不值得為不存在的危險去打壓創作、打擊創作人，不值得為這種事令藝術家記恨一生」。
同系列受訪校友包括白只，趙善恆等
莊梅岩在今日的帖文指，她在 6 月 10 日發電郵後，校方人員曾約她面談了一次，「當時我已清楚表明校方若不處理，我會在 8 月底把事件公開」。據電郵內容，SRCE 安排的校友系列講座名為《機智的演藝生活》，翻查現時學院的 YouTube 頻道，相關系列的影片只有 11 條，並無莊梅岩的片段，而在該系列受訪的校友包括樂隊 ToNick 主音趙善恆，演員白只等。
莊梅岩說，母親在去年過世不久，父親又確診大病，原本希望推掉訪問，但跟同事商討後又認為，「學校若認為我在業界有所成就，可以彰顯學院的教育成果，我也應該回去為母校盡力」，最後答應受訪，是次拍攝跟學院的「同事 W」與較高級的「L 小姐」接洽。莊梅岩又指，她在 5 月想起校慶活動已接近尾聲，發現訪問似乎仍未面世，於是發短訊給「同事 W」查詢，對方「隔了三天，他才致電回覆，支支吾吾」，並道出她的訪問片從未曝光一事，「我固然知道香港演藝學院跟小紅書沒有任何關係，但也感覺到 SRCE 同事在拿掐他們自製的紅線，只是沒想到，在香港暢通無阻的社交平台，學校還是選擇放棄了我這位校友。」
3 月曾赴內地：「我不是罪犯」
莊在信中指出，她曾經向 SRCE 同事申訴，指自己今年 3 月才去過中國敦煌遊學團，「我不是罪犯」，「我無意揣測關於我的影片為何上載不了《小紅書》，但學校根據一些虛無的線索決定剔除我，令我感到失望又痛心」。她又質疑，「如果我不追問，沒有人打算通知我。禮貌呢？尊重呢？」
莊提到，她自 2001 年畢業起一直在編劇路上努力，「我以演藝學院戲劇學院畢業生的身分自豪，亦無時無刻不以母校的聲譽為重」，最終亦在業界獲得不少獎項，作品亦獲翻譯到其他國家公演，「但我最想說的是、我從藝術學習得最多的是、我對演藝學院最心心念念的是 —— 做藝術的品德和人格」；她亦透露近年開始為母校設獎學金，「我只是想強調，對於母校，我除了念舊恩，還有很大的信任和期盼，認為母校的開明和以人為本的培育方向，定當繼續成為香港表演藝術人才的重要搖籃」，「然而，這一年母校所發生的對製作或藝術工作者的審查、對『敏感』的過份詮釋、捕風捉影的干擾，實在令我懷疑學校管理階層的理智。」
要求澄清誰下「取消」決定
在電郵原文中，莊梅岩提出了 4 個問題：
第一、 是誰下「取消」的決定？電話裡W曾向我道歉，我說是你下的決定才向我道歉，不是你下的決定不要道歉，他說不是他下的決定，那麼請問是誰？是L小姐嗎？或更高層的同事？有受到壓力嗎？
第二、 請問為什麼上載不上《小紅書》就要被取消？這是什麼新標準？
第三、 就訪問被取消事件，請問SRCE同事為什麼沒有主動通知我？你們太忙嗎？還是覺得我被封殺所以不需尊重我？
第四、 如果整個過程是溝通上的誤會，即是我在演藝學院並不是被封殺、並沒有一個官方說法要取消我，請問校方可否向各部門澄清這個誤會？
她又說，知道自己的問題可能不會獲得回應，信件甚至會在「互相包庇下石沉大海」，「可能令我的名字更敏感」，「甚至我的劇本會在圖書館內慢慢消失」，但她仍然希望各位「不值得為不存在的危險去打壓創作」，「最後我想說，國家安全固然重要，但聰明的諸位也要慎防有人以此為藉口去借權謀私、剷除異己，最後不過為了增加自己在藝術界別的影響力，卻犧牲了一眾藝術家。」
6 月曾發文批評「警惕軟對抗」行為：「冤枉幾多無辜的人和作品？」
莊梅岩過往持續關注藝文界發展。今年 6 月，文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾經表示必須警惕「軟對抗」，當局會在資助審批、場地表演、展覽內容等方面嚴格把關，莊梅岩當時就曾經發文指，羅淑佩一句「警惕軟對抗」，會對香港藝術家和作品帶來殺戮，「去找『軟對抗』，就會變成擾民的整治行動」，「因為你的高中下層人員，每一層都把我們放在顯微鏡下看，每一層為了討好上級或害怕犯錯，任何蛛絲馬跡都納入那虛幻的『軟對抗』，任何茂利投訴都納入危害國家安全的『軟對抗』，冤枉幾多無辜的人和作品、造成幾多傷害和怨恨？」
