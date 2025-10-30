莊梅岩辭香港戲劇協會委員職務 稱言論一向只代表自己：我自由了｜Yahoo

《我們最快樂》由莊梅岩編劇，黃呈欣執導。10 月 18 日公開發售前突然遭西九拒絕演出。

【Yahoo 新聞報道】本港著名編劇莊梅岩疑被香港演藝學院打壓，其舞台劇《我們最快樂》最近亦被西九封殺。她今日（30日）在社交媒體表示，日前已辭去香港戲劇協會委員職務，「我的言論一向只代表我自己，現在更加無關乎任何製作、機構、組織」，「我自由了」。她亦說昨日已交代好《我們最快樂》的善後工作，重申團隊售賣紀念品主要為支付因製作取消而受影響的工作人員薪金。

莊梅岩表示，其言論一向只代表自己，現在更無關任何製作、機構、組織，形容「我自由了」。本月 18 日，《我們最快樂》在公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。

指「投訴狗」影響無辜同業

主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝，收入將先用以支付是次製作上受影響的前後台工作人員薪金，然後支付製作上的使費。莊梅岩當時已強調，「編劇不會收到一分一毫」。她今日的帖文指：「對於投訴狗為編劇一人而影響無辜同業，本人深感遺憾但愛莫能助」。

莊梅岩提及的香港戲劇協會，過去兩年舉辦的香港舞台劇獎遭「雙重封殺」，向藝發局申請資助及向康文署租場均被拒。香港戲劇協會要自資舉行頒獎禮，今年 4 月 28 日在灣仔一海景餐廳舉行，餐廳的舞台狹小。