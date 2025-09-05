莊梅岩連環爆演藝打壓 干預《奮青樂與路》 校方認溝通「未盡完善」︱Yahoo

莊梅岩《奮青樂與路》 被禁上台謝幕 演藝學院承認溝通及處理「有未盡完善之處」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港演藝學院早前被劇作家莊梅岩日前連環爆料，公開指其校友分享片段遭抽起，校董會更在音樂劇《奮青樂與路》的製作中，對她的參與設下多項限制，包括在宣傳海報上刪除她的名字，避免受訪或在影片出鏡，甚至不允許在演出後上台謝幕。

學院今日（5 日）向《Yahoo新聞》表示，承認內部溝通及處理流程「確有未盡完善之處」，並表示會汲取經驗，積極檢討機制，未來在所有項目的執行上，將更加注重細節，確保與合作伙伴保持清晰、透明的交流。

稱對《奮青樂與路》製作十分重視

學院表示，學院使命是培育新一代年青表演藝術家，並為香港及區內文化藝術發展作出貢獻。校方稱，會繼續透過課堂教學及高質素製作，讓學生獲得全面學習經驗。

院方指，香港演藝學院 EXCEL 對《奮青樂與路》製作十分重視，感謝創作和製作團隊的付出和努力，並期望此劇的公演能啟發更多年青人對表演藝術的熱愛與支持。

演藝學院同時感謝社會各界在過去 40 年的支持，並感激校董會、校友、學生及教職員的共同努力。校方重申，將繼續推動表演藝術教育，讓年青人藉參與學習成長、提升素養、開拓視野，並致力鞏固和提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

《奮青樂與路》沿用七年的Logo原為黃黑色。（取自音樂劇《奮青樂與路 Sing Out》fb專頁）

斥部份校董政治干預藝術：拿放大鏡找軟對抗

音樂劇《奮青樂與路》是莊梅岩於 2017 年創作作品，上月在香港文化中心大劇院再次演出。莊梅岩在帖文指出，演藝學院去年校董會換屆後，新一屆成員包括「肚滿腸肥、行內人嗤之以鼻的高某，還有幾個不中用的人」，他們以政治立場為由干涉藝術創作，「拿着放大鏡在演藝學院找軟對抗」，包括在其作品《奮青樂與路》。

莊梅岩表示，《奮青樂與路》原本沿用七年的黃黑色 Logo，被校董會要求改為藍色及藍橙色，她批評是「低智商聯想」及「沒事找事幹的人搞出來的」。她又透露，校董會有人多次質疑為何要在宣傳中放上她的名字，最終劇組為避免衝突，刪去所有主創人員的名字。莊直言「我已成為霸凌對象」，指校方禁止她出現在宣傳片段及社交平台，甚至不准她在開幕當晚上台謝幕。

她強調謝幕是基本尊重和權利，更提到父親會到場觀看，堅持拒絕妥協，否則寧願在觀眾席大叫名字衝上台。雖然最終得以上台，但她感嘆「我沒有感到勝利，一點也沒有，因為我知道我們已經回不去了」，認為觀眾的掌聲是對自己、團隊及家人的交代，沒想到連這樣微小的權利也需要捍衛。

