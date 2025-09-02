從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。不過訪問片段推出後，莊梅岩卻遲遲未見自己嘅部份「出街」，查詢下先知道被有關方面抽起。莊梅岩因此質疑校方自我審查，並提到學生招募拓展處有位高層L小姐喺訪問當日叫佢換上學校T裇受訪，到後來訪問抽起後L小姐仍叫觀賞演藝學院演出嘅莊梅岩向學校提意見。翻查資料，曾於TVB任藝員嘅黎海珊，正是演藝學院學生招募拓展處主管。
黎海珊畢業於演藝學院戲劇學院後加入TVB，曾演出《歡樂今宵》及處境劇《卡拉屋企》，劇集中「失魂菲」一角相當深入民心。之後黎海珊轉戰電台，曾於商台及新城開咪。黎海珊於新城主持教育升學節目，因為做資料搜集而認識唔少教育界人士，後來黎海珊被新城裁員後，獲曾受訪嘅教育界人士介紹轉行做高等院校行政，曾任職公開大學及城市大學，2018年黎海珊重返母校香港演藝學院，擔任學生招募拓展處主管。
黎海珊於商台任主持期間與節目拍檔鄭啟泰由同事變情侶再成為夫婦，但婚姻維持5年就告終。黎海珊曾踢爆鄭啟泰婚後有外遇，甚至向佢直言「未玩夠」。去年初鄭啟泰猝逝，黎海珊曾表示當年嘅怨恨已經微不足道，只會記住對方最美好一刻，而鄭啟泰離世前二人曾於酒會上碰面聊天，可見並無芥蒂。
