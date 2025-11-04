莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚

【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的痛楚，又還是對未來充滿憧憬的感覺」，又指自己小時候以為人到25至27歲就是必須要結婚，但現在到了這年齡後只會想，怎麼只有歲數莫名其妙地在加，上班人模人樣，下班卻還是一如既往瘋瘋癲癲。

廣告 廣告

不過隨着年齡的增長Elkie亦有所覺悟：「會更能體會父母的不容易，他們自己也是第一次長大成人，但在我這個歲數的時候就已經要當起父母照顧我，還有就是有了一定程度的閱歷，就漸漸更知道自己想要成為一個甚麼樣的人」，最後更不忘感謝一直陪伴住自己的家人、朋友及粉絲，承諾自己會更勇敢地活下去了，並努力為他們帶來更多快樂能量，貼文發布後不少網民留下生日祝福，好友周子瑜亦留言：「HBD」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】