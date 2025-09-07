莎芭蓮卡奪美網女單冠軍 斬獲第4座大滿貫金盃

（法新社紐約6日電） 白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在美國網球公開賽女單決賽以6比3、7比6（7/3）擊敗地主選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），喜摘個人第4座大滿貫單打冠軍。

27歲的莎芭蓮卡今年澳洲公開賽和法國公開賽雖挺進決賽但都與金盃失之交臂，溫布頓錦標賽冠軍賽更是以兩盤0比6懸殊比數慘敗給波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。今天的美網決賽，是她2025年球季摘大滿貫金盃的最後一個機會。

她今天順利封后之後表示，「太瘋狂了，今天拿下這一冠，讓先前所有慘痛教訓都值得了。」她說：「我現在完全不知道該說些什麼。」

阿尼西莫娃過去與莎芭蓮卡9度交手有6勝戰績，包括今年溫網的4強賽。

然而，莎芭蓮卡善用個人7度闖進大滿貫決賽的經驗，粉碎了阿尼西莫娃拿下生涯首座大滿貫金盃的夢想。

莎芭蓮卡今天展現她在搶七局的超人韌性，今天第2盤雖被對手逼進搶七，但旋即取得6/1領先，最後以7/3贏得個人連續第19個搶七局，全場以1小時34分鐘摘下后冠。