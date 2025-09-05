莎芭蓮卡擊退皮古拉 挺進美網女單決賽

（法新社紐約4日電） 美國網球公開賽去年女單冠軍莎芭蓮卡今天展現強韌鬥志，在先輸1盤的情況下逆轉擊敗第4種子皮古拉，連續第3年挺進美網決賽，繼續朝衛冕之路邁進。

世界球后暨大會頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）與地主選手皮古拉（Jessica Pegula）鏖戰兩個小時又5分鐘，終場以4比6、6比3、6比4勝出。

27歲的白俄羅斯好手莎芭蓮卡晉級6日女單決賽，接下來將迎戰今天另一場4強賽的勝方，日本好手大�d直美（Naomi Osaka）或另一名美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

莎芭蓮卡連續3年晉級美網決賽，有機會成為自2014年美網名將小威廉絲（Serena Williams）實現三連霸以來，首位成功衛冕美網女單冠軍的選手。

鬆了一口氣的莎芭蓮卡賽後說：「這場比賽真的很艱難，她跟往常一樣打出非常精彩的網球，我必須辛苦奮戰才能贏得勝利。」

莎芭蓮卡又說：「很高興能重返決賽，也希望這次能再度奪冠。」她在決勝第3盤多次頂住破發點壓力，最終順利取得勝利。