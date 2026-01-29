莎芭蓮卡直落二輕取對手 晉澳網決賽問鼎第3冠

（法新社墨爾本29日電） 來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單4強戰，以6比2、6比3直落二擊敗烏克蘭好手絲薇托莉娜，順利闖進到決賽，她試圖奪下4年內的第3座澳網后冠。

莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）整場擊出29記致勝球，並有15次非受迫性失誤，從數據上來看，明顯優於絲薇托莉娜（Elina Svitolina）的12記致勝球、17次非受迫性失誤。

坐擁4座大滿貫賽單打金盃的莎芭蓮卡贏球後，會於本屆澳網決賽迎戰哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）或美國好手皮古拉（Jessica Pegula）。

廣告 廣告

現年27歲的莎芭蓮卡賽後受訪，仍不忘稱讚大會第12種子、現年31歲的絲薇托莉娜，「我非常高興能贏下這場比賽，她是一位相當強勁的對手，過去一個星期打得都很出色」。

絲薇托莉娜遭淘汰，錯失了創造歷史的機會，她原本有望成為網壇公開年代（Open Era）首位挺進大滿貫單打決賽的烏克蘭女子選手。