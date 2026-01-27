莎芭蓮卡直落二闖進澳網女單4強

（法新社墨爾本27日電） 頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天再度展現球后的宰制力，6比3、6比0輕取美國小將約維奇（Iva Jovic）闖進澳洲公開賽女單4強，繼續朝著個人第3座澳網冠軍邁進。

這位白俄羅斯選手在酷熱天氣下輕取對手後，4強將迎戰3號種子高夫（Coco Gauff）或12號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

這場勝利讓27歲的莎芭蓮卡迎來生涯第14次大滿貫4強賽，也是她在澳網連續第4次晉級4強。

廣告 廣告

莎芭蓮卡2023年和2024年兩度奪得澳網女單冠軍，去年原本也有希望封后，卻在決賽意外敗給基斯（Madison Keys）。

但基斯第4輪被皮古拉（Jessica Pegula）淘汰後，衛冕之路已經告終。

莎芭蓮卡今天賽後表示：「前面幾輪這些青少年選手都給我帶來考驗。」

「很難打，別只看比分，這比賽一點也不好打。她打得非常出色，逼我提升到更高水準。我非常開心能夠贏球。」

比賽在拉佛球場（Rod Laver Arena）打開屋頂下進行，當時比賽的熱壓力等級（Heat Stress Scale）尚未達到必須關閉屋頂的標準。

氣象預報顯示氣溫將高達攝氏45度，而這場比賽期間最高溫度已達38度。

18歲小將約維奇本屆澳網的驚奇之旅，也隨著這場比賽的落敗而落幕。

她前幾輪接連爆冷擊敗多位好手，包括7號種子鮑里尼（Jasmine Paolini），還以僅失一局的壓倒性表現痛宰經驗豐富的普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

但莎芭蓮卡仍是她跨不過的高牆。