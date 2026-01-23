莎芭蓮卡鏖戰險勝波塔波娃 搶下澳網16強門票

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
（法新社墨爾本23日電） 白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天克服奧地利對手波塔波娃（Anastasia Potapova）的嚴峻考驗，成功搶下16強門票，繼續力拚生涯第3座澳洲網球公開賽單打冠軍。
頭號種子莎芭蓮卡在氣溫攀升的拉佛球場（Rod Laver Arena）鏖戰2小時2分鐘，終場7比6（7/4）、7比6（9/7）險勝生於俄羅斯的非種子選手波塔波娃。
坐擁4座大滿貫賽單打金盃的莎芭蓮卡全場出現44次非受迫性失誤，遠高於波塔波娃的25次。
莎芭蓮卡表示：「我整場幾乎都在防守，老實說，有些時候只能堅持下去，努力把球打回去。」
她說：「雖然整體情緒很不穩定，但我還是努力拚每一分。這真是一場硬仗，但我非常享受其中。」
莎芭蓮卡去年澳網決賽敗給美國好手基斯（Madison Keys），無緣3連霸。
莎芭蓮卡接下來將出戰加拿大小將姆波科（Victoria Mboko），爭取8強門票。大會第17種子姆波科打3盤淘汰第14種子丹麥選手陶森（Clare Tauson），闖進16強。
