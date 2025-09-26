莫文蔚55歲美到犯規！「透視黑紗」藏不住超狂鉛筆長腿 網嘆：比例完美

誰說55歲不能在舞台上發光？莫文蔚在9月24日的微博音樂盛典（WMA）上，以一襲黑色透視紗裙搭配過膝長靴登場，167公分的高挑身形展現修長美腿，狀態緊緻，令全場驚豔。網友大讚她氣質依舊，也有人大嘆：「我55歲若能維持這樣，什麼都不怕了！」

在舞台上，她的表演同樣充滿張力。演唱搖滾曲《豹變》時，特別結合古箏獨奏，最後甩頭的動作更成為討論度極高的「名場面」，筆直的腿部線條同樣引起話題，不少人讚嘆她多年來的狀態始終穩定。

能維持這樣的體態，其實來自長期的自律。營養師分析，莫文蔚平時保持清淡飲食、攝取足夠蛋白質，並搭配長期防曬與力量訓練，讓身材維持緊實。她的實際體脂數據雖未公開，但多年來的自我管理有目共睹。

有趣的是，不少網友分享心情：「小時候覺得她不算傳統美女，長大才發現她的美很耐看。」也有人留言驚呼「啊？她已經55了？居然比我媽還大」、「她幾乎跟我小時候看到的樣子沒什麼差別」、「身材比例堪稱完美」。

