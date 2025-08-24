莫斯科玩具店發生氣體爆炸1死多傷

俄羅斯首都莫斯科一間玩具店發生氣體爆炸，造成最少1人死亡。 警方封鎖現場調查，並有多輛警車和消防車戒備。爆炸發生在莫斯科市中心盧比揚卡廣場的中央兒童商店，消息指有氦氣罐爆炸，莫斯科市長說，爆炸造成1人死亡，多人受傷。 玩具店所在的大樓有多間餐廳、商店和戲院，當局已經疏散大樓內的人。