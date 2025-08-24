莫斯科一間玩具店發生爆炸1死3傷

俄羅斯首都莫斯科市中心一間玩具店發生爆炸，導致1人死亡，3人受傷。莫斯科市長索比亞寧在社交媒體說，相關機構正在調查事故原因，初步判斷可能是設備故障引致爆炸。 俄新社引述緊急情況部門消息報道，初步分析，事故是由於為氣球充氣的氣體瓶爆炸所致。 玩具店所在的大樓有多間餐廳、商店和戲院，當局已經疏散大樓內的人。