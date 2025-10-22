專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
莫迪與川普通話談貿易 印美尋求修復關係
（法新社新德里22日電） 印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議進行談判。莫迪在社群平台貼文說，希望印美兩國能繼續為世界帶來希望之光。
印美關係在今年8月急劇惡化，當時川普將印度銷美商品關稅提高至50%，並指控印度透過購買俄羅斯優惠原油資助莫斯科對烏克蘭的戰爭。
川普昨天在白宮舉行的印度排燈節（Diwali）慶祝儀式上點燭時告訴記者，他已與莫迪通過電話。川普說：「我們談了貿易—也談了很多事情，但主要是貿易領域，他對此非常感興趣。」
莫迪則在社群平台X上感謝川普來電，並表示希望「我們兩個偉大的民主國家能繼續為世界帶來希望之光」。
儘管印美在川普第二任期初便率先啟動貿易談判，但印度至今尚未與美國達成正式貿易協議。
川普還重申他在10月15日首次提出的說法，印度必須減少從俄羅斯購買原油；新德里對此尚未確認或否認政策調整。印度是全球最大的原油進口國之一，超過85%的石油需求依賴海外供應。傳統上依賴中東產油國的印度，自2022年起利用西方制裁措施限制莫斯科出口的機會，大量購買俄羅斯折扣原油。
