莫迪訪大馬 兩國重申加強經貿合作承諾

（法新社布特拉加亞8日電） 印度總理莫迪正在馬來西亞進行為期2天訪問，他和大馬首相安華今天再次允諾加強經貿往來，以及探索半導體、防務與其他領域的合作機會。

莫迪昨天抵達大馬，這是他十年來首次到訪，也是2024年8月兩國提升為全面戰略夥伴關係以來首訪。

莫迪（Narendra Modi）與安華（Anwar Ibrahim）簽署多項協議，涵蓋再生能源、醫療照護及人工智慧（AI）領域。

莫迪說：「除了AI和數位科技，我們還會在半導體、醫療及糧食安全領域攜手合作。」

資料顯示，馬來西亞是全球第六大半導體出口國，該產業占大馬國內生產毛額（GDP）比重約達25%。