莫迪訪東京 宣告印度和日本將塑造亞洲世紀

（法新社東京29日電） 印度總理莫迪今天造訪日本東京時表示，印度和日本將「塑造亞洲世紀」。日本首相石破茂則承諾將投資印度10兆日圓（約新台幣2兆元）。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）在東京一場商業論壇中指出：「印度和日本的夥伴關係具戰略意義且睿智。由經濟邏輯驅動，我們已將共同利益轉化成為共榮。」

「印度是日本企業前進全球南方（Global South）的跳板。我們將會塑造穩定、發展和繁榮的亞洲世紀。」 當前雙邊年貿易額達逾200億美元，日本在很大程度上享有順差。 石破茂指出：「日本和印度是戰略夥伴，享有諸如自由、民主、法治等共同價值，多年來有著珍貴友誼與信賴。」

「我們的經濟關係快速擴張。日本的科技和印度優秀的人力資源與巨大市場相輔相成。」 日印兩國都正遭受美國總統川普的關稅措施打擊，許多印度商品稅率高達50%，已於本週生效。 上述日本對印度投資的面向將會針對包括人工智慧（AI ）、半導體等領域，兩國並將在關鍵礦產上進行合作。兩位領導人明天預定一起走訪一座晶片廠。 他們也會參觀一座生產新幹線子彈列車的工廠，著眼於在日本協助之下，於2047年印度獨立百週年之前建設總長度達7000公里的高速鐵路網絡。

結束日本行後，莫迪預定前往中國出席8月31日及9月1日舉行的上海合作組織峰會，由中國國家主席習近平主持，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等領袖也將與會。

這將是莫迪自從2018年以來首度訪問中國。