莫迪：對美關係仍非常正面

（法新社新德里6日電） 美國總統川普重申與印度總理莫迪的私誼，淡化他之前關於「把印度輸給中國」的說法。莫迪今天對此回應，新德里和華府依舊維持著「非常正面」關係。

美國以印度購買俄羅斯石油、助長俄羅斯對烏克蘭的戰爭為由，對印度輸美產品課徵高達50%的關稅，雙邊關係為之緊張。

不過都屬右翼民粹主義派領袖的川普和莫迪（Narendra Modi）自從川普第一任期以來就建立深厚情誼。

莫迪在社群平台X上表示：「深深感謝並且充分認同川普總統對我們關係的看法和積極評價。」他並說，印度與美國擁有「非常正面、前瞻且全面的全球戰略夥伴關係」。

川普稍早告訴記者，他「會一直和莫迪維持友誼」，強調「印度和美國關係特殊，無須擔心」，淡化先前關於「把印度輸給中國」的說法。

莫迪上週訪問中國出席上海合作組織會議，那是他時隔7年再度訪問中國，被外界視為兩個亞洲大國關係緩和的跡象。