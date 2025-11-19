菅田将暉的父親身份藏什麼！ 為何把芋煮會變成人生高潮？

菅田将暉，本名菅生大将，93年2月21號大阪箕面出生，32歲，A型，176公分。Top Coat旗下，吉他寫歌演戲配音樣樣行。

老爸菅生新，弟弟こっちのけんと跟菅生新樹。2021年11月15號娶小松菜奈，2024年3月9號當爸，從單身浪子秒變家庭支柱，這轉換也太快了吧！🎸

那年國中生意外爆紅

2007年國中跑去選ジュノン・スーパーボーイ，入圍就夠嗆，2009年直接扛《仮面ライダーW》菲利普，史上最嫩主演！

X上老粉還在感慨：「當年那小子現在推娃娃車了？」2013年《ごちそうさん》讓他街知巷聞，從特攝圈跳到晨間劇，誰想到這只是開胃菜。🦸‍♂

音樂跟戲約的瘋狂並行

2017年丟出《見たこともない景色》歌手出道，直接紅白！專輯《PLAY》、《LOVE》、《COLLAGE》，今年7月3號《SPIN》上架，Creepy Nuts《サントラ》、

米津玄師《灰色と青》合作曲還在耳邊迴盪。2025年給SixTONES寫《憧憬のアーチ》，西田修大合刀、松村北斗唱，6月4號釋出，X直接炸：「菅田的詞又在戳心！」電影更猛：

2017年《あゝ、荒野》橫掃日本アカデミー賞最佳男主角；2020年《糸》票房狂飆；2022年《キャラクター》；今年9月27號《Cloud クラウド》威尼斯影展，

黑沢清導演直呼：「直線卻柔軟的稀有演員。」主題曲也包辦，像《糸》同名歌、《ラストシーン》給《日本沈没》。簡直分身有術！🎤

奶爸日常的低調甜蜜

結婚生女後，他把個人IG @_suda221 當成小日記，2.9萬粉，偶爾曬娃背影，粉絲刷「奶爸菅田太反差萌！」官方IG @suda.masaki_official 15.7萬粉主打宣傳，

但留言區天天催「全家福呢？」ORICON今年報導他多線開花，業界封「多棲王者」，AsianWiki粉絲喊：「從騎士少年到父親，弧線圓滿！」X上威尼斯紅毯照還在瘋傳：「眼神還是那麼電！」❤

今年戲約塞到滿出來

2025年根本衝刺年！1月17號《サンセット・サンライズ》演西尾晋作，岸善幸導演、宮藤官九郎腳本，2月訪談他笑說：「全員自私才活得下去，芋煮會是高潮！」

10月24號《ミーツ・ザ・ワールド》聲優鵠沼藤治。電視10月1號《もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう》扛久部三成，三谷幸喜寫、二階堂ふみ神木隆之介浜辺美波同台，

X粉絲第2集就喊：「每集都像大結局，青春熱血爆表！」NHK《火星の女王》白石アオト，百年特輯。Netflix 7月31號《グラスハート》真崎桐哉。5月22號MUSIC AWARDS JAPAN司會，

1月30號NHK細野晴臣節目客串。舞台《カリギュラ》舊粉還在回味，廣告au、SoftBank，YouTube 91.7萬訂閱、5.9億播放，隨便一剪輯就上熱搜！📺

社群溫度居高不下

官方X @sudaofficial 3M粉，藍勾閃閃，9月2號《もしもこの世が舞台なら》預告、6月9號《火星の女王》、6月4號《憧憬のアーチ》，留言區「新曲神作！」「快曬女兒！」

本月15號有人貼第2集：「久部三成的夢想熱情太刺眼，蜷川幸雄梗超會！」另一條：「塚本高史客串像溺れるナイフ重溫！」網友笑說：「菅田直播又中籤，病了！」生日2月21號鐵定刷版。🌟

圈內悄悄話

NUMERO TOKYO今年訪談黑沢清談《Cloud》：「柔軟直線的珍稀演員。」粉絲X上喊：「音樂演技雙修，永遠偶像！」導演私評：「他不只演，還會用音樂抓魂。」😆

Japhub小編有話說

菅田将暉這傢伙，從大阪騎士少年到威尼斯奶爸音樂家，人生像他的歌，轉折永遠出人意表！

下次X刷到他新預告，記得衝去留言：繼續玩大，別收手！32歲才剛起飛，下一站誰知道呢～