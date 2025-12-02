宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
14歲就直接空降櫻っ子俱樂部
那時候她才國中二年級，1991年直接通過電視朝日徵選，變成「櫻っ子倶樂部さくら組」一員，兩年後《ツインズ教師》就演上電視。
1995年還跑去發單曲《戀をしよう!》，那個年代的偶像路線她走得超順，透明感滿點的臉蛋一出鏡，螢幕前的阿宅直接淪陷。誰會想到，這只是她後來橫掃日劇跟大螢幕的前菜啊～
歌手時期真的紅到不行
1995到2000這幾年，她當歌手根本無敵，什麼《太陽が好き!》、《負けないあなたが好き》，最猛的是2000年那首《ZOO 〜愛をください〜》，直接賣破50萬張，
現在KTV還有人點來唱。老粉每次聽到《HAPPY ICECREAM》專輯，都會自動回到青春期吧？那個年代的菅野，根本就是國民妹妹本尊。
《イグアナの娘》直接把她推上神壇
1996年演青島リカ，瞬間爆紅，之後NHK晨間劇《走らんか!》當女主角，穩穩把收視率鎖死。1997到2001年的《君の手がささやいている》系列、
2003年《大奥》裡的天璋院篤子、2004年月9《愛し君へ》，每一部都讓人看到她演技在狂飆。電影也沒少碰，
1998年《落下する夕方》、2002年北野武《Dolls》，獎項拿得手軟，1998年エランドール新人賞、1999年高崎最優秀女主角，簡直是開掛人生。
結婚生子後還是戲約接到手軟
2013年跟堺雅人閃婚，2015年生兒子，2018年生女兒，甜到讓人牙疼。但她完全沒變成全職媽媽，2016年《べっぴんさん》、2017年《監獄のお姫さま》、
2021年《明日の食卓》主演，電影《奇跡のリンゴ》、《戀妻家宮本》也照樣來。聲優也玩得很開，《ベイマックス》裡的キャス就是她配的，
CM女王更不用說，資生堂、三井ホーム、2024年還接了朝日生命介護廣告。平常瑜伽、旅行、帶小孩，她說視力0.04超近視，但生活還是過得超有條理。
2025年直接轉職恐怖片女王
今年8月《近畿地方のある場所について》上映，她演女主角瀬野千紘，跟赤楚衛二搭檔，改編背筋那本神級怪談小說。預告一出直接雞皮疙瘩，開畫12天就破10億日元，
2025年霍ラ片票房冠軍！韓國上映5天12萬人，台灣泰國也跟著上。舞台挨拶她笑說：「希望大家夏天來點ゾクゾク感！」
拍攝現場還真的鬧怪事，她訪談調皮說：「一瞬間的餘韻才是最可怕的啦～」這部不只嚇人，還藏超深情感，粉絲看完直接說腿軟。
跨界玩到讓人看傻眼
她不只演戲，還出過書，1997年那本《NUDITY》賣到54-82萬本，震驚業界。公益也超低調，大地震後每年都去災區，2017年還跑去岩手陸前高田。
跟PUFFY大貫亜美、上戸彩是鐵閨蜜，生活圈超暖。2026年3月還有《90メートル》要上，搭山時聡真，主題曲還是椎名林檎，現在預告就已經讓人等不及。
她自己講的那些真心話
女性自身訪談她說父親過世後學會「細く長く、いいことの積み重ね」，美ST聊到：「當媽媽10年，現在終於找到呼吸的節奏。」
電影訪談又說：「這次挖掘的恐怖，是骨肉被啃的那種感覺。」聽完只覺得48歲的她，活得比誰都通透。
社群還是那個溫暖美穂さん
Facebook官方頁最近po小孩畫畫、《近畿地方》海報，留言區永遠一排「美穂さん永遠的美少女」「家庭好幸福」。X上一堆人刷「48歲還這麼透明」「怪演太強鳥肌」，
韓國粉絲直接喊「日本ホラー新女王」，台灣人留言「赤楚＋菅野這組合我先尖叫」。連小島秀夫都說看了原作小說迷路但超好看，話題熱到爆炸。
Japhub小編有話說
天啊，菅野美穂這48歲還能把ホラー演得這麼到位，從國民妹妹到恐怖片女王，中間還當了兩個小孩的媽，人生根本是外掛開滿。
她說的「細長累積好事」我直接抄下來當座右銘了！2026年《90メートル》預告一出，小編已經準備好尖叫，美穂姊，妳永遠是我們心目中那個發光的存在啦～～～✨
其他人也在看
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 22 小時前 ・ 發起對話
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 5 小時前 ・ 發起對話
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前 ・ 發起對話
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 1 小時前 ・ 發起對話
強吻摸臀下體照電視台除名！ 國分太一51歲記者會哽咽！
哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像宮鬥劇，國分太一51歲前TOKIO成員6月爆出違規停工，11月26日下午終於開記者會，開場就向受害者哽咽道歉「思慮不周、無地自容」Japhub日本集合 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀
MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
《星光背後》｜鄭丹瑞快將成為外公 自揭入行50年人生最大遺憾
入行50年，縱橫歌影視播、幕前幕後公認瓣瓣掂的鄭丹瑞(阿旦)今年踏入人生70之齡，快將成為外公的阿旦永不言休，更揚言活到老學到老。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Ariana Grande分享訪問片還撃有關自己身形的惡意批評
【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題新作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）最近全球熱映，雖然事業得意，但她卻經常被網民批評她的偏瘦身形，而最近Ariana於社交網分享一條去年的訪問片再度反擊批評。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前 ・ 發起對話
日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥
（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。法新社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
CORTIS出道100日奪MAMA最佳新人獎！「不愛年下男」都會入坑的韓國爆紅新男團，認識5位00後成員
CORTIS這個名字，近期在網上經常出現，而其實他們只出道100天就在MAMA頒獎禮2025奪下最佳新人獎，並在台上感謝一眾「COER」（粉絲名稱），令一眾「姐姐、媽媽粉」都非常開心。這隊5人韓國男子團體你認識了嗎？他們是BTS師弟團，很多會說「不愛年下男」的女生，看到他們都會忍不住破例入坑，一起來見識他們的魅力吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
柳應廷開騷因感冒向觀眾道歉 以歌曲帶正能量與大家捱過難關
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）假亞洲博覽館舉行一連兩場「The Shape of Breathing Live 2025」演唱會昨晚（30日）舉行頭場，開場前Jer聯同演出團隊於晚上8時19分先進行默哀儀式，悼念大埔宏福苑大火中不幸喪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前 ・ 發起對話
三浦翔平肌肉照讓粉絲尖叫！ 俊男比賽拿獎隔年就紅翻！
1988年6月3日東京調布市出生，181公分的他高中還在打籃球，2007年隨便去參加個ジュノン・スーパーボーイ，結果拿下フォトジェニック＋理想戀人雙料獎，當場被事務所打包帶走。Japhub日本集合 ・ 1 天前 ・ 發起對話